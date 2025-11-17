VIDEO EXCLUSIV Radu Restivan e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro

Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare săptămână pe Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.

La Poveștile Sport.ro, Radu Restivan vorbește despre filmul documentar 'Radu, ești OK?!' (disponibil pe VOYO), dezvăluie întâmplări de pus în ramă din comunitatea sa de alergare 321sport și mărturisește ce îl face zi de zi să-și întrețină pasiunea pentru sport. 

Radu Restivan e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro

Filmul documentar Radu, ești OK?! urmărește povestea lui Radu Restivan, un alergător român care participă la Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB), una dintre cele mai dificile curse de ultramaraton din lume. Pe parcursul celor 180 km și 10.000 m diferență de nivel, Radu se confruntă cu limitele fizice și mentale.

Tot la Poveștile Sport.ro - vedeți emisiunea mai sus -, Radu Restivan face o incursiune între tenisul practicat în turneele de amatori, mânat de exemplele Ilie Năstase și Andrei Pavel, și fotbalul despre care a scris și l-a admirat pe marile stadioane ale lumii. 

Ce îl face fericit pe Radu Restivan, cum a abordat câteva maratoane de renume ale lumii, secrete despre pantofii de alergare și o discuție despre vedete din sport care au sau nu au un marketing bun... toate la Poveștile Sport.ro. 

Radu e OK!

Tot în emisiunea lui Andru Nenciu, Radu Restivan e prompt la Întrebările-Fulger - vedeți în cadrul emisiunii -, și punctează câteva idei legate de pozele pe care le revede la rubrica FOTO DE ARHIVĂ. Nu ratați emisiunea cu Restivan, un tip care transmite o stare de bine și impresionează prin felul în care nu numai vorbește despre sport, ci și îl practică de câte ori are timp. Și da, Radu e chiar OK!

Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare săptămână pe Sport.ro, VOYO și YOUTUBE SPORT.RO.

  • Radu restivan de comentat 02
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
