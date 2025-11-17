Germania – Slovacia, de la 21:45, exploziv: meci cu calificarea la Mondiale pe masă. Programul serii

La Poveștile Sport.ro, Radu Restivan vorbește despre filmul documentar 'Radu, ești OK?!' (disponibil pe VOYO), dezvăluie întâmplări de pus în ramă din comunitatea sa de alergare 321sport și mărturisește ce îl face zi de zi să-și întrețină pasiunea pentru sport.

Radu Restivan e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro

Filmul documentar Radu, ești OK?! urmărește povestea lui Radu Restivan, un alergător român care participă la Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB), una dintre cele mai dificile curse de ultramaraton din lume. Pe parcursul celor 180 km și 10.000 m diferență de nivel, Radu se confruntă cu limitele fizice și mentale.



Tot la Poveștile Sport.ro - vedeți emisiunea mai sus -, Radu Restivan face o incursiune între tenisul practicat în turneele de amatori, mânat de exemplele Ilie Năstase și Andrei Pavel, și fotbalul despre care a scris și l-a admirat pe marile stadioane ale lumii.

