VIDEO EXCLUSIV I-a bătut pe kenyeni și i-a impresionat pe organizatori: Nicolae Soare a explicat la Poveștile Sport.ro cum a reușit noul record național în proba de maraton

I-a bătut pe kenyeni și i-a impresionat pe organizatori: Nicolae Soare a explicat la Poveștile Sport.ro cum a reușit noul record național &icirc;n proba de maraton Atletism
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Nicolae Soare a explicat cum a reușit marea performanță a carierei, în Maratonul Internațional de la București.

TAGS:
Nicolae SoaremaratonMaratonul Internațional de la Bucureștirecord national
Din articol

Nicolae Soare (34 de ani) l-a întrecut pe Cătălin Andreica (78 de ani) în topul celor mai rapide maratoane alergate de sportivi români.

Câștigând Maratonul Internațional de la București, alergătorul legitimat la CSM Bacău a corectat recordul național în proba de maraton, încheind cursa de 42,195 kilometri în 2 ore, 11 minute și 58 de secunde.

Nicolae Soare, neintimidat de kenyeni. A terminat primul pe un podium cu doi alergători africani

Timpii reușiți de Nicolae Soare în Maratonul de la București

  • 3 kilometri - 10:43
  • 10 kilometri - 31:29
  • 20 kilometri - 01:02:32
  • 21,1 kilometri - 01:05:59
  • 30,5 kilometri - 01:34:40
  • 42,195 kilometri: 02:11:58

„Acest record data de foarte mulți ani și era un record despre care mulți credeau că nu mai poate fi doborât. 

Dar eu primeam mereu întrebarea: 'când bați acel record? De prea mulți ani stă acolo.' Ăsta era primul meu obiectiv pe maraton, să ajung să bat acest record național.

Nu a fost ușor. A fost foarte, foarte greu să ajung la acest nivel. Eu am încercat din 2022 să bat acest record, dar, din păcate, nu am reușit. Am fost la mai puțin de un minut de a-l doborî,” a dezvăluit Nicolae Soare, în exclusivitate pentru Sport.ro.

„Am plecat cu acest gând de acasă, mi-am zis că voi încerca să dobor acest record la București.”

Fără falsă modestie, Nicolae Soare a declarat că și-a propus acest obiectiv îndrăzneț înaintea începerii cursei, dar admite că rezultatul său a depins de factori externi precum condițiile meteorologice.

„Am plecat cu acest gând de acasă, mi-am setat obiectivul de acasă și mi-am zis că voi încerca să dobor acest record la București.

Vârful de formă era programat pentru Maratonul de la Valencia, dar, fiind în cantonament și, văzând cum decurg antrenamentele, mi-am zis că pot să încerc și la București.

La kilometrul 38 și-a dat seama că vechiul record va cădea

Nu știam cum vor fi condițiile meteo. Am văzut că pe lista de start vor fi și patru sportivi din Kenya. Știam că vor încerca să alerge cât mai tare și mi-am spus că e un moment prielnic să încerc.

Au fost între 9-12 grade pe durata cursei, adică o temperatură perfectă. Eu știam la ce nivel sunt, dar depinde foarte mult și de cum se resimte corpul, în timpul cursei. Dacă apar sau nu probleme pe parcursul cursei.

În 42 de kilometri se pot schimba multe, dar picioarele au mers exact cum trebuie, ceasul arăta, la fel, timpul pe care mi-l doream și am mers așa până pe la kilometrul 38, unde mi-am dat seama că nu mă mai poate opri nimic din doborârea recordului,” a adăugat Nicolae Soare, în dialog cu Andru Nenciu, prezentatorul emisiunii Poveștile Sport.ro.

Nicolae Soare

  • Nicolae soare povestile sport ro
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

I-a șocat pe organizatori: „Nu și-au dat seama de ceea ce s-a întâmplat.”

Amintindu-și reacția avută după încheierea cursei în care a rescris istoria atletismului românesc, Nicolae Soare a precizat că performanța sa a fost într-atât de mare încât i-a șocat pe organizatorii maratonului.

„Am simțit că explodez de bucurie, chiar nu mai știam ce să fac în acele momente. Eram atât de bucuros; practic, munca mea de peste cincisprezece ani s-a adunat și s-a imprimat în ADN-ul meu. Pur și simplu, am explodat de bucurie. Toată lumea era uimită de timp și de ceea ce s-a întâmplat. În primă fază, nici organizatorii nu și-au dat seama de ceea ce s-a întâmplat, că este record național. După câteva secunde, toată lumea striga: 'record, record, record!' 

Din păcate, nu a fost nicio șampanie pregătită, dar nu mai conta nimic. Toată lumea țipa, se bucura, a fost ceva de nedescris,” a completat Nicolae Soare, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Dani Mocanu și fratele său au fost prinși în Italia. Orașul în care se ascundeau
Dani Mocanu și fratele său au fost prinși &icirc;n Italia. Orașul &icirc;n care se ascundeau
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali, verdict clar după FC Hermannstadt - FCSB 3-3: &bdquo;Altceva nu există pentru mine&rdquo;
Gigi Becali, verdict clar după FC Hermannstadt - FCSB 3-3: „Altceva nu există pentru mine”
OUT! A fost dat afară la 4 zile după ce a bruscat fotbalistul dorit de Chivu la Inter
OUT! A fost dat afară la 4 zile după ce a bruscat fotbalistul dorit de Chivu la Inter
Moment istoric! Un rom&acirc;n s-a clasat pe podium &icirc;n mondialul de motociclism și visează să ajungă &icirc;n MotoGP
Moment istoric! Un român s-a clasat pe podium în mondialul de motociclism și visează să ajungă în MotoGP
Rui Costa a fost reales președinte al clubului Benfica, dar atacă furibund: Fotbalul portughez este bolnav!
Rui Costa a fost reales președinte al clubului Benfica, dar atacă furibund: "Fotbalul portughez este bolnav!"
Basarab Panduru l-a criticat pe Mircea Lucescu! Greșeala selecționerului: &bdquo;E cineva mai &icirc;n formă dec&acirc;t el?&rdquo;
Basarab Panduru l-a criticat pe Mircea Lucescu! Greșeala selecționerului: „E cineva mai în formă decât el?”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Șocul serii! Mirel Rădoi, OUT de la Universitatea Craiova

Șocul serii! Mirel Rădoi, OUT de la Universitatea Craiova

Cum s-a &icirc;ntors Daniel B&icirc;rligea de la Sibiu, după ce Gigi Becali i-a interzis să se urce &icirc;n autocar

Cum s-a întors Daniel Bîrligea de la Sibiu, după ce Gigi Becali i-a interzis să se urce în autocar

Gigi Becali l-a distrus după Hermannstadt - FCSB 3-3: &rdquo;20.000&euro; amendă! Nu mai intră &icirc;n autocar&rdquo;

Gigi Becali l-a distrus după Hermannstadt - FCSB 3-3: ”20.000€ amendă! Nu mai intră în autocar”

Aroganța lui Vinicius după ce a fost &rdquo;băgat &icirc;n buzunar&rdquo; de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul

Aroganța lui Vinicius după ce a fost ”băgat în buzunar” de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul

FC Hermannstadt - FCSB 3-3! Dennis Politic o salvează pe FCSB &icirc;n prelungiri. Meci de infarct la Sibiu

FC Hermannstadt - FCSB 3-3! Dennis Politic o salvează pe FCSB în prelungiri. Meci de infarct la Sibiu

S-a decis! Ce antrenor vrea Mihai Rotaru la Universitatea Craiova după plecarea lui Mirel Rădoi

S-a decis! Ce antrenor vrea Mihai Rotaru la Universitatea Craiova după plecarea lui Mirel Rădoi



Recomandarile redactiei
Gigi Becali, verdict clar după FC Hermannstadt - FCSB 3-3: &bdquo;Altceva nu există pentru mine&rdquo;
Gigi Becali, verdict clar după FC Hermannstadt - FCSB 3-3: „Altceva nu există pentru mine”
OUT! A fost dat afară la 4 zile după ce a bruscat fotbalistul dorit de Chivu la Inter
OUT! A fost dat afară la 4 zile după ce a bruscat fotbalistul dorit de Chivu la Inter
Cum s-a &icirc;ntors Daniel B&icirc;rligea de la Sibiu, după ce Gigi Becali i-a interzis să se urce &icirc;n autocar
Cum s-a întors Daniel Bîrligea de la Sibiu, după ce Gigi Becali i-a interzis să se urce în autocar
Moment istoric! Un rom&acirc;n s-a clasat pe podium &icirc;n mondialul de motociclism și visează să ajungă &icirc;n MotoGP
Moment istoric! Un român s-a clasat pe podium în mondialul de motociclism și visează să ajungă în MotoGP
Prima variantă a lui Rotaru! Antrenorul străin, gata să &icirc;l &icirc;nlocuiască pe Mirel Rădoi
Prima variantă a lui Rotaru! Antrenorul străin, gata să îl înlocuiască pe Mirel Rădoi
Alte subiecte de interes
Recordul național al Rom&acirc;niei la maraton vechi de jumătate de secol, dobor&acirc;t azi la Maratonul București!
Recordul național al României la maraton vechi de jumătate de secol, doborât azi la Maratonul București!
ULTIMA ORA | Un roman calificat la Jocurile Olimpice, depistat pozitiv cu Meldonium: va fi suspendat imediat
ULTIMA ORA | Un roman calificat la Jocurile Olimpice, depistat pozitiv cu Meldonium: va fi suspendat imediat
Simona Maxim a &icirc;mplinit 39 de ani! Ce mai face fosta atletă care a făcut senzație la Rotterdam &icirc;n 2013, cu ce se ocupă și ce are &icirc;n plan: &rdquo;La anul revin!&rdquo;
Simona Maxim a împlinit 39 de ani! Ce mai face fosta atletă care a făcut senzație la Rotterdam în 2013, cu ce se ocupă și ce are în plan: ”La anul revin!”
Cătălin Oprișan merge pe urma soldatului care a născut o probă atletică unde imposibilul nu există.&nbsp;Fidipide n-a alergat un singur maraton, ci vreo 10! &Icirc;n c&acirc;teva zile!
Cătălin Oprișan merge pe urma soldatului care a născut o probă atletică unde imposibilul nu există. Fidipide n-a alergat un singur maraton, ci vreo 10! În câteva zile!
CITESTE SI
Milionar rus &icirc;n criptomonede și soția lui, găsiți dezmembrați &icirc;ntr-un deșert din Emiratele Arabe. Cuplul dispăruse de o lună

stirileprotv Milionar rus în criptomonede și soția lui, găsiți dezmembrați într-un deșert din Emiratele Arabe. Cuplul dispăruse de o lună

Cuplu prins &icirc;ntrețin&acirc;nd relații amoroase &icirc;n timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

protv Cuplu prins întreținând relații amoroase în timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

Imagini virale cu Donald Trump &icirc;n Biroul Oval, &icirc;n timpul unor declaraţii: &bdquo;Somnorosul Don s-a &icirc;ntors&rdquo;. FOTO VIDEO

stirileprotv Imagini virale cu Donald Trump în Biroul Oval, în timpul unor declaraţii: „Somnorosul Don s-a întors”. FOTO & VIDEO

Cum a aflat o c&acirc;ntăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. &rdquo;Merit un divorț ca la carte&rdquo;

stirileprotv Cum a aflat o cântăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. ”Merit un divorț ca la carte”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!