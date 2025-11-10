Nicolae Soare (34 de ani) l-a întrecut pe Cătălin Andreica (78 de ani) în topul celor mai rapide maratoane alergate de sportivi români.

Câștigând Maratonul Internațional de la București, alergătorul legitimat la CSM Bacău a corectat recordul național în proba de maraton, încheind cursa de 42,195 kilometri în 2 ore, 11 minute și 58 de secunde.

Nicolae Soare, neintimidat de kenyeni. A terminat primul pe un podium cu doi alergători africani

Timpii reușiți de Nicolae Soare în Maratonul de la București

3 kilometri - 10:43

10 kilometri - 31:29

20 kilometri - 01:02:32

21,1 kilometri - 01:05:59

30,5 kilometri - 01:34:40

42,195 kilometri: 02:11:58

„Acest record data de foarte mulți ani și era un record despre care mulți credeau că nu mai poate fi doborât.



Dar eu primeam mereu întrebarea: 'când bați acel record? De prea mulți ani stă acolo.' Ăsta era primul meu obiectiv pe maraton, să ajung să bat acest record național.



Nu a fost ușor. A fost foarte, foarte greu să ajung la acest nivel. Eu am încercat din 2022 să bat acest record, dar, din păcate, nu am reușit. Am fost la mai puțin de un minut de a-l doborî,” a dezvăluit Nicolae Soare, în exclusivitate pentru Sport.ro.

„Am plecat cu acest gând de acasă, mi-am zis că voi încerca să dobor acest record la București.”

Fără falsă modestie, Nicolae Soare a declarat că și-a propus acest obiectiv îndrăzneț înaintea începerii cursei, dar admite că rezultatul său a depins de factori externi precum condițiile meteorologice.



„Am plecat cu acest gând de acasă, mi-am setat obiectivul de acasă și mi-am zis că voi încerca să dobor acest record la București.



Vârful de formă era programat pentru Maratonul de la Valencia, dar, fiind în cantonament și, văzând cum decurg antrenamentele, mi-am zis că pot să încerc și la București.

La kilometrul 38 și-a dat seama că vechiul record va cădea



Nu știam cum vor fi condițiile meteo. Am văzut că pe lista de start vor fi și patru sportivi din Kenya. Știam că vor încerca să alerge cât mai tare și mi-am spus că e un moment prielnic să încerc.



Au fost între 9-12 grade pe durata cursei, adică o temperatură perfectă. Eu știam la ce nivel sunt, dar depinde foarte mult și de cum se resimte corpul, în timpul cursei. Dacă apar sau nu probleme pe parcursul cursei.

În 42 de kilometri se pot schimba multe, dar picioarele au mers exact cum trebuie, ceasul arăta, la fel, timpul pe care mi-l doream și am mers așa până pe la kilometrul 38, unde mi-am dat seama că nu mă mai poate opri nimic din doborârea recordului,” a adăugat Nicolae Soare, în dialog cu Andru Nenciu, prezentatorul emisiunii Poveștile Sport.ro.

