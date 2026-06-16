Amorim, în vârstă de 41 de ani, îl înlocuieşte pe Massimiliano Allegri, care a fost demis după ce Milan a terminat pe locul cinci în campionat în sezonul trecut. Potrivit presei, Amorim a semnat un contract pe doi ani.

Ruben Amorim: ”Este o provocare pe care o accept cu mândrie”

„Ştiu exact ce înseamnă acest club: istorie, prestigiu şi o bază extraordinară de suporteri în întreaga lume. Este o provocare pe care o accept cu mândrie şi entuziasm, fiind pe deplin conştient de ceea ce reprezintă aceste culori”, a declarat Amorim într-un comunicat.

Milan a încheiat o a doua jumătate de sezon dezastruoasă cu o înfrângere în faţa lui Cagliari în ultima etapă, câştigând doar unul dintre ultimele patru meciuri.

Amorim a avut o perioadă dificilă de 14 luni în calitate de antrenor principal la United, unde s-a străduit să schimbe soarta echipei, scrie News.ro.

În octombrie anul trecut, Jim Ratcliffe, coproprietarul clubului United, l-a descris pe Amorim drept un „tânăr antrenor excepţional” care avea nevoie de încă trei ani pentru a-şi dovedi valoarea, dar, cu trecerea timpului, acea încredere s-a estompat, iar portughezul a fost demis în ianuarie.

Amorim este al patrulea antrenor al Milanului de când clubul a câştigat ultima oară trofeul Serie A sub conducerea lui Stefano Pioli, în 2022.