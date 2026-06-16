NEWS ALERT Și-a dat acordul! Transfer de 50.000.000€ la Real Madrid

Și-a dat acordul! Transfer de 50.000.000€ la Real Madrid La Liga
SPORT.RO
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Real Madrid se transformă după sosirea lui Jose Mourinho (63 de ani).

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Nico SchlotterbeckBorussia DortmundReal Madridtransfer real madrid
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Jose Mourinho vrea să încheie perioada de secetă de la Real Madrid, iar Florentino Perez vrea să îi aducă toți jucătorii pe care îi dorește. Până acum, madrilenii au rezolvat mutările lui Marc Cuccurella, Ibrahima Konate, Denzel Dumfries și Bernardo Silva.

Nico Schlotterbeck și-a dat acordul pentru transferul la Real Madrid

Nico Schlotterbeck (26 de ani), fundașul celor de la Borussia Dortmund, este de ceva vreme pe lista celor de la Real Madrid. Varianta unui transfer al germanului este agreată și de Mourinho, dar și de jucător.

Germanul și-a dat deja acordul pentru transferul la Real Madrid, scrie jurnalistul Jose Felix Diaz. Pentru a-l transfera, Florentino Perez trebuie să plătească nu mai puțin de 50 de milioane de euro, sumă ce reprezintă clauza sa de reziliere.

Nico Schlotterbeck joacă la Borussia Dortmund din 2022, an în care clubul de pe Signal Iduna Park a plătit 20 de milioane de euro pentru a-l transfera de la Freiburg. La nivel de seniori a mai jucat și pentru Union Berlin, iar la juniori pentru Karlsruhe.

Trei variante de mijlocași pentru Real Madrid

În ceea ce privește mijlocașii, Mateus Fernandes (West Ham), Enzo Fernández (Chelsea) și Rodri (Manchester City) sunt variantele luate în calcul, dar toți costă mulți bani și rămâne de văzut dacă Real Madrid este dispusă să plătească.

În atac, Julián Álvarez pare a fi exclus după oferta anunțată de Real Madrid, în timp ce numele lui Michael Olise continuă să fie pe listă, în ciuda faptului că Bayern a spus în repetate rânduri că acesta nu este de vânzare.

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