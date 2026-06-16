Jose Mourinho vrea să încheie perioada de secetă de la Real Madrid, iar Florentino Perez vrea să îi aducă toți jucătorii pe care îi dorește. Până acum, madrilenii au rezolvat mutările lui Marc Cuccurella, Ibrahima Konate, Denzel Dumfries și Bernardo Silva.

Nico Schlotterbeck și-a dat acordul pentru transferul la Real Madrid

Nico Schlotterbeck (26 de ani), fundașul celor de la Borussia Dortmund, este de ceva vreme pe lista celor de la Real Madrid. Varianta unui transfer al germanului este agreată și de Mourinho, dar și de jucător.

Germanul și-a dat deja acordul pentru transferul la Real Madrid, scrie jurnalistul Jose Felix Diaz. Pentru a-l transfera, Florentino Perez trebuie să plătească nu mai puțin de 50 de milioane de euro, sumă ce reprezintă clauza sa de reziliere.