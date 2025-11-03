VIDEO EXCLUSIV Natalia Iocsak și-a prezentat mașina la Poveștile Sport.ro: ”Body Kit de M2 și 890 de cai putere”

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Natalia Iocsak a fost invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro.

TAGS:
motorsportdriftNatalia Iocsak
Din articol

Natalia Iocsak este femeia care a scris istorie în driftul românesc. În vârstă de 22 de ani, sportiva din Satu Mare este campioană la Drift Kings și în ultima etapă de la Campionatul Național de Drift a ocupat primul loc!

Natalia Iocsak și-a prezentat mașina la Poveștile Sport.ro: ”Body Kit de M2 și 890 de cai putere”

  • Natalia 02
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Foto: Instagram Natalia Iocsak

La Poveștile Sport.ro, Natalia Iocsak și-a prezentat mașina, un BMW E46 în două locuri, care dezvoltă până la 890 de cai putere! Cu această bestie a câștigat un amalgam de medalii de-a lungul carierei sale în motorsport.

”Am un BMW E46 cu Body Kit de M2. Un motor LS. Prima hartă dezvoltă 759 de cai putere, iar a doua hartă 890 de cai putere. Avem și hartă pe benzină, că noi ne dăm cu alcool etilic, că răcește mai bine motorul și câștigăm și mai bine din punctul de vedere al puterii.

E cu două locuri. În interior avem țevile, rollcage-ul, cușca. În caz de impact ține mașina. Cel mai important lucru. Avem scaune scoică. Centuri din șase puncte. 

Volanul e normal. Cutia e secvențială. Nu e manuală. Frână hidraulică. Reușim să rupem aderența cu ea”, a spus Natalia Iocsak.

Natalia Iocsak, povești despre visul din copilărie

Născută cu pasiunea pentru curse în vene, Natalia Iocsak redefinește limitele motorsportului. Originară din Livada, Satu Mare, România, Naty a crescut într-o familie în care viteza și adrenalina au fost mereu un mod de viață. Cu un tată și un frate piloți de raliuri, era firesc ca și ea să fie atrasă de sunetul motoarelor turate. Însă ceea ce a început ca un vis din copilărie s-a transformat rapid într-o carieră plină de succese.

În 2024, Natalia și-a îndeplinit unul dintre cele mai mari visuri: participarea la o etapă din campionatul european Drift Masters, alături de cei mai buni piloți din lume. Să fie la start lângă Kalle Rovanpera, dublu campion mondial la raliuri, a fost o dorință devenită realitate. Însă povestea lui Naty începe cu mult timp înainte, când era doar un copil. VEZI TOATĂ POVESTEA NATALIEI în emisiunea Poveștile Sport.ro!

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Amalia Bellantoni și soțul ei au fost reținuți. Sunt acuzați de vecini că i-au bătut și le-au luat telefoanele
Amalia Bellantoni și soțul ei au fost reținuți. Sunt acuzați de vecini că i-au bătut și le-au luat telefoanele
ARTICOLE PE SUBIECT
Natalia Iocsak e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
Natalia Iocsak e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
ULTIMELE STIRI
Farul &ndash; Csikszereda 3-0, ACUM, pe Sport.ro! Ișfan a majorat avantajul gazdelor din penalty
Farul – Csikszereda 3-0, ACUM, pe Sport.ro! Ișfan a majorat avantajul gazdelor din penalty
Haos la clubul unde Costel G&acirc;lcă a fost campion! Patronul a decis să dea afară antrenorul
Haos la clubul unde Costel Gâlcă a fost campion! Patronul a decis să dea afară antrenorul
Dublă lovitură pentru jucătorul lui FCSB: a ratat obiectivul, iar acum e dat afară!
Dublă lovitură pentru jucătorul lui FCSB: a ratat obiectivul, iar acum e dat afară!
Dinamovistul Giani Kiriță recunoaște: Am băut o șampanie c&acirc;nd am văzut startul de sezon al FCSB
Dinamovistul Giani Kiriță recunoaște: "Am băut o șampanie când am văzut startul de sezon al FCSB"
Refuzați de Dan Petrescu, au numit alt antrenor și l-au demis după doar 3 meciuri!
Refuzați de Dan Petrescu, au numit alt antrenor și l-au demis după doar 3 meciuri!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ilie Dumitrescu s-a lămurit după 15 etape: &rdquo;Arată cel mai bine din campionatul nostru&rdquo;

Ilie Dumitrescu s-a lămurit după 15 etape: ”Arată cel mai bine din campionatul nostru”

Turcii au anunțat ce urmează pentru Ianis Hagi, după ce a fost lăsat pe tușă la Alanyaspor

Turcii au anunțat ce urmează pentru Ianis Hagi, după ce a fost lăsat pe tușă la Alanyaspor

Revoluția lui Contra! Șeicii se &icirc;ntreabă: A venit cu o baghetă magică? Cum a transformat o echipă de coșmar

"Revoluția" lui Contra! Șeicii se întreabă: "A venit cu o baghetă magică?" Cum a transformat o echipă de coșmar

Gata! Se deschide &rdquo;cel mai mare stadion din Europa&rdquo;: c&acirc;te bilete s-au v&acirc;ndut

Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut

Universitatea Craiova - Rapid 2-2 | Dramatism total &icirc;n Bănie! Ritm de heavy metal &icirc;ntr-un meci cu gol &icirc;n minutul 90+10

Universitatea Craiova - Rapid 2-2 | Dramatism total în Bănie! Ritm de heavy metal într-un meci cu gol în minutul 90+10

Gigi Becali a anunțat decizia &icirc;n cazul lui Dennis Politic, la 5 luni după schimbul verii din fotbalul rom&acirc;nesc

Gigi Becali a anunțat decizia în cazul lui Dennis Politic, la 5 luni după schimbul verii din fotbalul românesc



Recomandarile redactiei
Dublă lovitură pentru jucătorul lui FCSB: a ratat obiectivul, iar acum e dat afară!
Dublă lovitură pentru jucătorul lui FCSB: a ratat obiectivul, iar acum e dat afară!
Haos la clubul unde Costel G&acirc;lcă a fost campion! Patronul a decis să dea afară antrenorul
Haos la clubul unde Costel Gâlcă a fost campion! Patronul a decis să dea afară antrenorul
Dinamovistul Giani Kiriță recunoaște: Am băut o șampanie c&acirc;nd am văzut startul de sezon al FCSB
Dinamovistul Giani Kiriță recunoaște: "Am băut o șampanie când am văzut startul de sezon al FCSB"
Farul &ndash; Csikszereda 3-0, ACUM, pe Sport.ro! Ișfan a majorat avantajul gazdelor din penalty
Farul – Csikszereda 3-0, ACUM, pe Sport.ro! Ișfan a majorat avantajul gazdelor din penalty
Gasperini, un pas &icirc;n fața lui Cristi Chivu! Rom&acirc;nul riscă să piardă mijlocașul dorit de Inter Milano
Gasperini, un pas în fața lui Cristi Chivu! Românul riscă să piardă mijlocașul dorit de Inter Milano
Alte subiecte de interes
Record istoric pentru motorsportul din Rom&acirc;nia! Simone Tempestini a devenit campion absolut pentru a 10-a oară &icirc;n carieră
Record istoric pentru motorsportul din România! Simone Tempestini a devenit campion absolut pentru a 10-a oară în carieră
Start plin de emoții &icirc;n sezonul 8 al Campionatului Național de Super Rally, creat de Mihai Leu: Alba Iulia deschide competiția &icirc;n 2025
Start plin de emoții în sezonul 8 al Campionatului Național de Super Rally, creat de Mihai Leu: Alba Iulia deschide competiția în 2025
Arena Națională va găzdui startul noului sezon din Campionatul Național de Drift
Arena Națională va găzdui startul noului sezon din Campionatul Național de Drift
Natalia Iocsak e &bdquo;Baby Face Killer&rdquo;
Natalia Iocsak e „Baby Face Killer”
Natalia Iocsak e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
Natalia Iocsak e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
Natalia Iocsak, femeia care scrie istorie &icirc;n driftul rom&acirc;nesc. O poveste construită &icirc;n familie
Natalia Iocsak, femeia care scrie istorie în driftul românesc. O poveste construită în familie
CITESTE SI
Fondatorul platformei de criptomonede Thodex, găsit sp&acirc;nzurat &icirc;n celulă. Era condamnat la peste 11.000 de ani de &icirc;nchisoare

stirileprotv Fondatorul platformei de criptomonede Thodex, găsit spânzurat în celulă. Era condamnat la peste 11.000 de ani de închisoare

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Filmul atacului din tren, de l&acirc;ngă Londra. Primar: &bdquo;E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea &icirc;nt&acirc;mpla&rdquo;

stirileprotv Filmul atacului din tren, de lângă Londra. Primar: „E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea întâmpla”

Marii actori John Malkovich și Sean Bean, prezenți la Sala Palatului pentru premiera filmului &bdquo;Cravata galbenă&rdquo;

stirileprotv Marii actori John Malkovich și Sean Bean, prezenți la Sala Palatului pentru premiera filmului „Cravata galbenă”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!