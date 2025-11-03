Natalia Iocsak și-a prezentat mașina la Poveștile Sport.ro: ”Body Kit de M2 și 890 de cai putere”

Natalia Iocsak este femeia care a scris istorie în driftul românesc. În vârstă de 22 de ani, sportiva din Satu Mare este campioană la Drift Kings și în ultima etapă de la Campionatul Național de Drift a ocupat primul loc!

Foto: Instagram Natalia Iocsak

La Poveștile Sport.ro, Natalia Iocsak și-a prezentat mașina, un BMW E46 în două locuri, care dezvoltă până la 890 de cai putere! Cu această bestie a câștigat un amalgam de medalii de-a lungul carierei sale în motorsport.



”Am un BMW E46 cu Body Kit de M2. Un motor LS. Prima hartă dezvoltă 759 de cai putere, iar a doua hartă 890 de cai putere. Avem și hartă pe benzină, că noi ne dăm cu alcool etilic, că răcește mai bine motorul și câștigăm și mai bine din punctul de vedere al puterii.



E cu două locuri. În interior avem țevile, rollcage-ul, cușca. În caz de impact ține mașina. Cel mai important lucru. Avem scaune scoică. Centuri din șase puncte.



Volanul e normal. Cutia e secvențială. Nu e manuală. Frână hidraulică. Reușim să rupem aderența cu ea”, a spus Natalia Iocsak.



Natalia Iocsak, povești despre visul din copilărie



Născută cu pasiunea pentru curse în vene, Natalia Iocsak redefinește limitele motorsportului. Originară din Livada, Satu Mare, România, Naty a crescut într-o familie în care viteza și adrenalina au fost mereu un mod de viață. Cu un tată și un frate piloți de raliuri, era firesc ca și ea să fie atrasă de sunetul motoarelor turate. Însă ceea ce a început ca un vis din copilărie s-a transformat rapid într-o carieră plină de succese.



În 2024, Natalia și-a îndeplinit unul dintre cele mai mari visuri: participarea la o etapă din campionatul european Drift Masters, alături de cei mai buni piloți din lume. Să fie la start lângă Kalle Rovanpera, dublu campion mondial la raliuri, a fost o dorință devenită realitate. Însă povestea lui Naty începe cu mult timp înainte, când era doar un copil. VEZI TOATĂ POVESTEA NATALIEI în emisiunea Poveștile Sport.ro!

