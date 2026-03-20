Theo Grecu a cucerit aurul mondial la freestyle și argintul la downhill.

România a urcat din nou pe cea mai înaltă treaptă a podiumului mondial la novaski! Sportivul sibian Theo Grecu a devenit Campion Mondial la freestyle și Vicecampion Mondial la downhill, după etapa finală a Campionatului Mondial desfășurată în Chongli, Beijing (China).

Competiția din acest sezon s-a desfășurat în două etape spectaculoase: prima în Oslo, Norvegia (12-13 decembrie 2025) și finala în Chongli, China (6-7 martie 2026), unde cei mai buni sportivi din lume au luptat pentru titlurile mondiale.

După ce în Norvegia a urcat pe podium cu locul 3 la freestyle și locul 7 la downhill, Theo Grecu a făcut un concurs excepțional în China, unde a dominat proba de freestyle și a obținut titlul mondial, completând performanța cu argintul la downhill.