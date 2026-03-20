România a urcat din nou pe cea mai înaltă treaptă a podiumului mondial la novaski! Sportivul sibian Theo Grecu a devenit Campion Mondial la freestyle și Vicecampion Mondial la downhill, după etapa finală a Campionatului Mondial desfășurată în Chongli, Beijing (China).
Competiția din acest sezon s-a desfășurat în două etape spectaculoase: prima în Oslo, Norvegia (12-13 decembrie 2025) și finala în Chongli, China (6-7 martie 2026), unde cei mai buni sportivi din lume au luptat pentru titlurile mondiale.
După ce în Norvegia a urcat pe podium cu locul 3 la freestyle și locul 7 la downhill, Theo Grecu a făcut un concurs excepțional în China, unde a dominat proba de freestyle și a obținut titlul mondial, completând performanța cu argintul la downhill.
Competiția a fost una extrem de disputată, cu sportivi puternici din China, Coreea de Sud, Elveția și Polonia, însă reprezentantul României a demonstrat încă o dată că talentul, determinarea și pasiunea pot duce un sportiv român în topul lumii.
Pentru Theo Grecu, acesta este al patrulea sezon consecutiv în competițiile internaționale de novaski. Palmaresul său confirmă o evoluție constantă: campion mondial la freestyle în 2024, locul 3 mondial în 2025, iar acum din nou aurul mondial în 2026.
„A fost un sezon incredibil. Mă bucur enorm că pot duce din nou România pe primul loc la freestyle și că am reușit și un loc doi la downhill. Novaski este un sport spectaculos care merită descoperit de tot mai mulți oameni, copii și adulți ”, spune sportivul sibian.
Prin această performanță, România își reconfirmă poziția în elita mondială a novaski-ului, iar Theo Grecu continuă să fie unul dintre sportivii care duc acest sport spectaculos în atenția publicului.
