FOTO ȘI VIDEO România e din nou campioană mondială la novaski! Theo Grecu a făcut un concurs excepțional în China

Sportivul a vorbit anul trecut la Poveștile Sport.ro.

  • Theo Grecu a cucerit aurul mondial la freestyle și argintul la downhill.
  • Anul trecut, sportivul sibian a istorisit toate tainele fenomenului novaski la emisiunea Poveștile Sport.ro

România a urcat din nou pe cea mai înaltă treaptă a podiumului mondial la novaski! Sportivul sibian Theo Grecu a devenit Campion Mondial la freestyle și Vicecampion Mondial la downhill, după etapa finală a Campionatului Mondial desfășurată în Chongli, Beijing (China).

Competiția din acest sezon s-a desfășurat în două etape spectaculoase: prima în Oslo, Norvegia (12-13 decembrie 2025) și finala în Chongli, China (6-7 martie 2026), unde cei mai buni sportivi din lume au luptat pentru titlurile mondiale.

După ce în Norvegia a urcat pe podium cu locul 3 la freestyle și locul 7 la downhill, Theo Grecu a făcut un concurs excepțional în China, unde a dominat proba de freestyle și a obținut titlul mondial, completând performanța cu argintul la downhill.

Competiția a fost una extrem de disputată, cu sportivi puternici din China, Coreea de Sud, Elveția și Polonia, însă reprezentantul României a demonstrat încă o dată că talentul, determinarea și pasiunea pot duce un sportiv român în topul lumii.

Pentru Theo Grecu, acesta este al patrulea sezon consecutiv în competițiile internaționale de novaski. Palmaresul său confirmă o evoluție constantă: campion mondial la freestyle în 2024, locul 3 mondial în 2025, iar acum din nou aurul mondial în 2026.

„A fost un sezon incredibil. Mă bucur enorm că pot duce din nou România pe primul loc la freestyle și că am reușit și un loc doi la downhill. Novaski este un sport spectaculos care merită descoperit de tot mai mulți oameni, copii și adulți ”, spune sportivul sibian.

Prin această performanță, România își reconfirmă poziția în elita mondială a novaski-ului, iar Theo Grecu continuă să fie unul dintre sportivii care duc acest sport spectaculos în atenția publicului.

VIDEO EXCLUSIV Theo Grecu la emisiunea Poveștile Sport.ro

Articol recomandat de stirileprotv.ro
A murit Chuck Norris. Actorul de 86 de ani era internat în spital
Veste proastă pentru România! Turcia a anunțat lotul, iar ”sperietoarea” este prezentă
Ce a postat partenera lui Marius Coman pe rețele după convocarea fotbalistului la națională. Cum arată superba brunetă
Acord pentru transfer la FCSB! Becali s-a înțeles cu atacantul pe care ”l-a vrut tot timpul”
Șoc în La Liga! Antrenorul și-a anunțat plecarea: ”E o decizie la care mă gândesc de mult timp!”
Thomas Neubert a spus-o clar: ”Acolo toți sunt dopați, eu știu!”
8 jucători de la FCSB, OUT!

Ronaldinho e falit! Câți bani i-au găsit brazilienii în conturi

Calificare de infarct cu Istvan Kovacs la centru! Cât s-a terminat AS Roma - Bologna, meci cu ȘAPTE goluri și două penalty-uri acordate pentru sferturile Europa League

OUT! Se transferă pe 80.000.000 de euro după Barcelona - Newcastle 7-2

Reacția lui Gigi Becali după ce a văzut lista lui Mircea Lucescu pentru națională: „La revedere!”

Real Madrid, PSG, Liverpool și Manchester United se luptă pentru puștiul-minune din Premier League. Clauza fixată

FCSB - UTA 0-0, ACUM pe Sport.ro. Roș-albaștrii, în căutarea primei victorii în play-out
Veste proastă pentru România! Turcia a anunțat lotul, iar ”sperietoarea” este prezentă
Acord pentru transfer la FCSB! Becali s-a înțeles cu atacantul pe care ”l-a vrut tot timpul”
Șoc în La Liga! Antrenorul și-a anunțat plecarea: ”E o decizie la care mă gândesc de mult timp!”
Ce a postat partenera lui Marius Coman pe rețele după convocarea fotbalistului la națională. Cum arată superba brunetă
Theo Grecu e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Secretele unui sport care ia amploare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
A murit Chuck Norris. Actorul de 86 de ani era internat în spital

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Condiția pusă de Viktor Orban la summitul UE pentru ca Ucraina să își primească banii: „Am câștigat prima bătălie”

Ministerul Sănătății din Rusia a recomandat ca femeile care nu intenționează să aibă copii să consulte un psiholog

