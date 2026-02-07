Marele eveniment e precedat de o emisiune LIVE pe VOYO, de la 00:30.

Super Bowl LX va opune New England Patriots şi Seattle Seahawks în 9 februarie, la Levi's Stadium din Santa Clara, California. NFL se aşteaptă ca spectacolul lui Bad Bunny să ajute Super Bowl 2026 să atingă un record de 150 de milioane de telespectatori în întreaga lume.

Super Bowl nu înseamnă însă doar sport. Spectacolul din pauză este cel mai urmărit concert din America. Iar vedeta principală, rapperul Bad Bunny, l-a supărat pe Trump și pe cei care îl susțin pe președintele american. Finala Super Bowl va putea fi vizionată și pe platforma VOYO.

Duminică, în Santa Clara, California va avea loc finala campionatului de fotbal american și unul dintre cele mai mari evenimente sportive și de divertisment din lume. Se iau măsuri de securitate sporite, iar fanii au început deja să vină, mulți și din străinătate.