Manchester United - Tottenham, LIVE pe VOYO de la 14:30. O nouă șansă pentru Radu Drăgușin în Premier League?

Manchester United traversează una dintre cele mai bune perioade din ultima vreme. Echipa lui Michael Carrick a reușit să lege trei victorii în Premier League și se află acum pe loc de Champions League, 4, cu 41 de puncte.

După ce a câștigat derby-urile cu Manchester City (2-0) și Arsenal (3-2), Manchester United va avea în față un nou adversar dificil, care însă nu traversează cea mai bună formă. Tottenham, calificată direct în optimile Champions League, se clasează abia pe locul 14 în Premier League, cu 29 de puncte.

Echipa lui Thomas Frank are șase meciuri consecutive fără victorie în campionat, însă în ultima rundă, contra lui Manchester City (2-2), a reușit să obțină un punct mare după o revenire de la 0-2.

La Tottenham ar putea apărea din nou Radu Drăgușin. Chiar dacă stoperii obișnuiți Micky van de Ven și Cristian Romero sunt apți pentru partida cu Manchester United, Thomas Frank ar putea apela din nou la un sistem cu trei fundași centrali, iar alegerea ar urma să se facă între internaționalul român și Joao Palhinha.