Echipa feminină de hochei pe gheaţă a Elveţiei a câştigat dramatic în faţa Cehiei, cu scorul de 4-3, după şuturile de departajare, vineri, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.

Ivana Wey, eroina Elveției

Golul victoriei a fost marcat de atacantul Ivana Wey, la a opta rundă de şuturi de departajare.

Cehia părea că se îndreaptă spre victorie după, însă Elveţia a reuşit două goluri în ultimele 11 minute regulamentare şi a trimis meciul în prelungiri.

Elveţia va întâlni în meciul următor Canada, campioana olimpică en-titre, sâmbătă.