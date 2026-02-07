FOTO Dramatism total în meciul de la Jocurile Olimpice de iarnă! A fost nevoie de opt runde de șuturi de departajare

Dramatism total în meciul de la Jocurile Olimpice de iarnă! A fost nevoie de opt runde de șuturi de departajare Jocurile Olimpice
Spectacol în toată regula în competiția de hochei de la Milano Cortina.

Jocurile Olimpice de IarnaJocurile Olimpice de la Milano CortinaHocheiIvana WeyElvetia
Echipa feminină de hochei pe gheaţă a Elveţiei a câştigat dramatic în faţa Cehiei, cu scorul de 4-3, după şuturile de departajare, vineri, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.

Ivana Wey, eroina Elveției

Golul victoriei a fost marcat de atacantul Ivana Wey, la a opta rundă de şuturi de departajare.

Cehia părea că se îndreaptă spre victorie după, însă Elveţia a reuşit două goluri în ultimele 11 minute regulamentare şi a trimis meciul în prelungiri.

Elveţia va întâlni în meciul următor Canada, campioana olimpică en-titre, sâmbătă.

Franța, debutantă la JO

În alt meci, Franţa, debutantă în turneul feminin de hochei la JO, a suferit al doilea eşec, după 1-4 cu Italia. 

Echipa de Hexagon a primit două goluri în finalul timpului regulamentar, care au făcut diferenţa, deşi a marcat ultimul gol al partidei.

Toate cele cinci echipe din Grupa A se vor califica în sferturile de finală, alături de primele trei din Grupa B, informează Agerpres.

Rezultatele de vineri

Grupa A

Cehia - Elveţia 3-4, după şuturile de departajare

Grupa B

Franţa - Japonia 2-3

