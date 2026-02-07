Marius Șumudică (54 de ani) merge din greșeală în greșeală, în actualul său mandat, la Al-Okhdood, în care n-a împlinit nici măcar o lună în funcție!

Deja rezultatele românului sunt catastrofale – 5 înfrângeri în 8 meciuri – și nici discursul pe care îl are nu-l ajută pe Șumudică. Din contră! După ultima partidă, 0-6 cu Al-Hilal Riad pe teren propriu, românul a „reușit“ să vină în fața jurnaliștilor și să dea o declarație șocantă: „Al-Hilal e o formație capabilă să câștige Champions League. În Europa!“.

Șumudică a spus așa ceva, într-o încercare disperată de a explica modul în care echipa sa a fost strivită, pur și simplu. Doar că, în loc să-i convingă pe analiștii locali, Șumudică mai mult i-a enervat!

Youssef Khamis a pus tunurile pe Șumudică

Cel mai indignat de așa-zisele explicații ale lui Șumudică, după Al-Okhdood – Al-Hilal (0-6), s-a arătat Youssef Khamis (64 de ani). Un fost mare internațional saudit, actualmente analist al campionatului intern, Khamis a fost necruțător cu tehnicianul român de la Al-Okhdood.

„Gata cu lingușeala! După o asemenea înfrângere, în loc să aud laude exagerate despre Al-Hilal, aș fi vrut să aflu explicația pentru că a existat o diferență atât de mare, între echipa acestui antrenor (n.r. – Marius Șumuducă) și Al-Hilal. Dacă vor continua astfel de situații (n.r. – cu refeire la laudele lui Șumudică pentru Al-Hilal), atunci vom asista la o situație nedorită. Echipele mici vor crede că e normal să încaseze câte șase, șapte goluri, când întâlnesc adversare puternice din Saudi Pro League. Și nimeni nu-și dorește așa ceva“, a spus Youssef Khamis.