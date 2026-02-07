Cotat la 800.000 de euro de site-urile de specialitate, Juri Cisotti (32 de ani) s-a integrat extrem de rapid la gruparea roș-albastră, pentru care a punctat de 10 ori în 60 de apariții. El și-a trecut în cont și 13 pase decisive.

Juri Cisotti le-a vorbit italienilor despre ce a găsit la FCSB: ”Ai pus vreodată la îndoială transferul?”

Cisotti a oferit un interviu în presa din Italia, iar printre altele a fost întrebat și dacă a pus vreodată la îndoială mutarea sa la campioana en-titre a Superligii României.

Fotbalistul a explicat că a făcut alegerea potrivită să dea curs ofertei lui FCSB, unde a găsit condiții excelente

”(n.r. Ai pus vreodată la îndoială transferul la FCSB?) Nu, a fost cu siguranță alegerea corectă. E un loc frumos, condițiile sunt excelente, iar calitatea vieții este foarte bună. Nu am niciun regret”, a spus Cisotti, potrivit TuttoMercatoWeb.

Cisotti a fost legitimat de-a lungul carierei sale la echipe precum Oțelul Galați, Sliema Wanderers, Mosta FC, Spezia Calcio, Casertana, Vicenza, HNK Rijeka II, Chievo Verona, Latina Calcio și Triestina.

Cifrele lui Cisotti