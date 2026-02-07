FOTO Mesaj anti-ICE la Jocurile Olimpice! Ce și cu ce era scris pe zăpada de la Milano-Cortina

Mesaj anti-ICE la Jocurile Olimpice! Ce și cu ce era scris pe zăpada de la Milano-Cortina
Gus Kenworthy, mesaj puternic împotriva administrației Trump.

Schiorul britanic Gus Kenworthy, care participă la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina cu echipa GB (Marea Britanie) la schi acrobatic, a distribuit pe reţelele sale sociale o fotografie cu un mesaj explicit împotriva agenţilor de imigrare şi vamali americani.

Un mesaj care ar fi scris cu urină în zăpadă şi care nu a întârziat să provoace reacţii.

”Fuck ICE”

Pe Instagram, schiorul britanic Gus Kenworthy a decis să transmită un mesaj puternic: o fotografie cu el pe schiuri şi, la picioarele sale, mesajul „fuck ICE” scris cu... urina sa, se pare, chiar dacă este scris foarte bine pentru acest tip de „cerneală” şi „stilou”.

Sportivul în vârstă de 34 de ani, care a reprezentat Statele Unite la Jocurile Olimpice de la Soci în 2014 şi de la PyeongChang în 2018 la schi acrobatic, dar care din 2019 face parte din echipa Marii Britanii, a îndemnat americanii, în legenda fotografiei sale, să le scrie senatorilor lor pentru a „frâna” ICE şi poliţia de frontieră.

”Au fost ucişi oameni nevinovaţi”

„Au fost ucişi oameni nevinovaţi, şi asta este de ajuns”, a declarat Kenworthy.

„Nu putem sta cu mâinile în sân în timp ce ICE continuă să exercite o putere necontrolată în comunităţile noastre.” Kenworthy a fost, în paralel, primul sportiv profesionist de extreme sports care şi-a făcut coming-out-ul.

În ciuda declaraţiilor sale angajate, britanicul nu va fi pedepsit pentru încălcarea regulii 50.2 din Carta Olimpică, care stipulează că „nicio formă de manifestare sau propagandă politică, religioasă sau rasială nu este permisă pe site-urile, locurile sau alte zone olimpice”, deoarece a publicat mesajul pe reţelele de socializare, scrie news.ro.

O decizie confirmată de un purtător de cuvânt al Comitetului Olimpic Internaţional (COI) pentru The Guardian: „În timpul Jocurilor Olimpice, toţi participanţii au posibilitatea de a-şi exprima opiniile în conformitate cu liniile directoare privind libertatea de exprimare a sportivilor. COI nu reglementează postările personale pe reţelele de socializare.”

