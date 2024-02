”Focuri de armă au fost trase în zona (Gării) Union Station. Vă cerem să părăsiţi zona”, a anunţat pe rețelele de socializare, Poliţia din Kansas City.

Poliţia a arestat două persoane înarmate, după tiruri, care au avut loc în parcarea Gării Union Station din Kansas City, au anunţat forţele de ordine.

Un bărbat care purta echipament de jogging roşu se află între persoanele arestate, potrivit unor jurnalişti AFP.

#WATCH: Fans reportedly tackle one of the shooters as chaos erupts at #KansasCity Chiefs Super Bowl parade. #Shooting #Missouri pic.twitter.com/5FgyEGkDmO