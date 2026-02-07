O nouă ediție, un nou turneu de succes la Cluj. Patrick Ciorcilă a organizat o competiție fără cusur, iar fanii au jubilat în Polivalenta modernă din Cluj. Lucrurile s-au brodat în așa fel încât în ultimul act au ajuns două dintre favoritele publicului, Sorana Cîrstea și Emma Răducanu.

Constelație de vedete în tribune, la Transylvania Open

Iar sala a fost înțesată de vedete din tenis și nu numai! Sportul alb a fost reprezentat la nivel înalt: Simona Halep, fost lider mondial, a stat în primul rând, în timp ce legendarul Ilie Năstase a stat într-un colț al unei loje. Primul lider din istoria ATP a urmărit meciurile din zilele trecute de la câteva bătăi de inimă distanța de Ion Țiriac.

În loja de milioane de euro au stat Patrick Ciorcilă și Ion Țiriac, în timp ce Ion Alexandru Țiriac a privit finala din apropierea tatălui său. Ion Alexandru Țiriac a stat mai sus cu un rând și a aplaudat cu putere toate schimburile de mingi spectaculoase.

Finala se vede în direct pe Pro Arena și VOYO.

