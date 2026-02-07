Csikszereda - UTA, duel contând pentru etapa a 26-a din Superliga României, se va disputa astăzi, începând de la ora 15:00.

LIVE TEXT | Csikszereda - UTA, astăzi de la 15:00

Întâlnirea va fi transmisă în format LIVE TEXT de către site-ul Sport.ro. Veți găsi cele mai importante faze ale meciului precum golurile, ratările sau momentele controversate.

Aflată pe locul 13 de baraj în Superliga României cu 22 de puncte, Csikszereda va juca în play-out și are nevoie de un rezultat pozitiv în lupta pentru evitarea retrogradării.

De cealaltă parte, UTA ocupă poziția a 8-a în ierarhia primului eșalon cu 38 de puncte. „Bătrâna Doamnă” nu își permite un pas greșit la Miercurea Ciuc, dacă vrea să își mențină intacte șansele la play-off.

Echilibru total în tur

În ciuda diferenței vizibile din clasament, partida din tur a fost una cât se poate de echilibrată. UTA nu a putut obține mai mult decât un 0-0 acasă cu Csikszereda.

Remiza albă a fost influențată și de faptul că arădenii au jucat în 10 din minutul 44, când a fost eliminat Marius Coman.

Partida a fost tensionată, antrenorul Adrian Mihalcea încasând cartonașul galben pentru proteste trei minute mai târziu.