Sepp Blatter, fostul preşedinte al FIFA, s-a declarat în favoarea ideii ca suporterii să nu se deplaseze în SUA în timpul Cupei Mondiale din 2026 (perioada 11 iunie-19 iulie) din motive de siguranţă.

”Pentru suporteri, un singur sfat: evitaţi Statele Unite! Cred că Mark Pieth are dreptate să pună sub semnul întrebării această Cupă Mondială”, a scris fostul şef al Federaţiei Internaţionale din perioada 1998-2015, citând fragmente dintr-un interviu acordat de un avocat anticorupţie ziarului elveţian Tagesanzeiger. El a adăugat:

”Ceea ce vedem pe plan intern – marginalizarea oponenţilor politici, abuzurile serviciilor de imigrare etc. – nu încurajează suporterii să se deplaseze acolo”.

Sepp Blatter sfătuieștii fanii să nu meargă la Cupa Mondială, în SUA

Avocatul elveţian, specialist în combaterea corupţiei şi mandatat de Blatter între 2011 şi 2014 să propună piste de reformă pentru FIFA, se exprimă mai clar câteva paragrafe mai jos.

”Pentru suporteri, un singur sfat: evitaţi Statele Unite! Oricum, veţi vedea mai bine la televizor. La sosire, suporterii trebuie să se aştepte ca, dacă nu se comportă corect cu autorităţile, să fie imediat trimişi acasă. Dacă au noroc...”, a punctat el.

Gianni Infantino, criticat dur de Sepp Blatter

Blatter (89 de ani), foarte critic faţă de Gianni Infantino, actualul preşedinte al FIFA, a fost predecesorul său până în 2015, când a demisionat, în urma unei serii de scandaluri. Acuzat în special de fraudă, Blatter, împreună cu Michel Platini, a fost achitat definitiv în 2025 de justiţia elveţiană.

Cei doi foşti lideri erau acuzaţi că ”au obţinut ilegal, în detrimentul FIFA, o plată de 2 milioane de franci elveţieni (echivalentul a 1,8 milioane de euro) în favoarea lui Michel Platini”, potrivit parchetului elveţian.

Decizia luată de FIFA înainte de Cupa Mondială 2026

FIFA a anunţat că orice persoană care deţine un bilet pentru Cupa Mondială din 2026 va putea beneficia de programări prioritare pentru a depune o cerere de viză pentru a intra pe teritoriul Statelor Unite. Sistemul FIFA de programare prioritară a interviurilor, sau FIFA PASS, este acum funcţional.

Toţi deţinătorii actuali de bilete pentru Cupa Mondială FIFA 2026 vor fi informaţi în zilele următoare de către biroul de bilete FIFA cu privire la disponibilitatea FIFA PASS, împreună cu instrucţiuni despre cum să se înscrie în proces. Viitorii cumpărători de bilete vor avea aceeaşi oportunitate de înscriere în momentul achiziţionării.

Această iniţiativă este deosebit de utilă pentru fanii care au achiziţionat bilete în ţările în care timpul de aşteptare pentru interviul pentru viza SUA este în prezent mai lung.

