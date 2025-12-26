Ștefan Grasu (22 de ani) a fost invitatul lui Andru Nenciu în emisiunea Poveștile Sport.ro, în care a povestit cum a resimțit tranziția de la juniori la seniori, în baschetul profesionist.
De două ori câștigător al Ligii Naționale de Baschet Masculin, cu U-BT Cluj-Napoca, în 2021 și în 2022, fiul foștilor atleți - Costel și Nicoleta Grasu - a vorbit despre factorii care l-au ajutat să își găsească locul între baschetbaliști de performanță.
Ștefan Grasu, despre ajutorul primit din partea părinților, în plan psihologic
„Niciodată nu am avut presiune pentru că părinții mei au făcut sport. Ai mei au reușit foarte multe în atletism, dar eu fac baschet. E complet alt sport. Nu au avut niciodată legătură. Am auzit tot felul de chestii, că ai mei mă ajută, cu pile... nu există chestia asta. Eu tot ce am făcut în baschet, până acum, a fost pentru că mi-a plăcut baschetul și am continuat, am încercat să evoluez.
Într-adevăr, cu ce m-au ajutat părinții este partea mentală. Dacă n-aș fi avut părinți sportivi, care să mă învețe ce înseamnă profesionalism, de când eram mic, poate că nu îmi era atât de ușor să ajung la un nivel atât de înalt într-un timp atât de scurt,” a precizat Ștefan Grasu, în exclusivitate pentru Sport.ro.
Obstacolele întâlnite în tranziția de la juniori la seniori
„Mie mi se pare că mentalul contează cel mai mult. Dacă nu ai un mental puternic... și de asta am avut noroc.
Te lovești, când ajungi la seniori, de niște momente foarte grele. Ieși din bula de confort a copiilor, a jocului de baschet, a lumii prietenoase. Ajungi la seniori, la 16-17 ani și te trezești într-o altă lume. Nu e foarte ușor să te adaptezi.
„Eu am avut noroc cu corpul.”
Eu am avut noroc cu corpul. Pe mine asta m-a ajutat instant. Am fost și sunt un tip destul de atletic, dar am și un gabarit masiv. M-a ajutat să fac față nivelului de joc și intensității fizice a duelurilor, la seniori.
Dar, dacă nu eram destul de puternic mental să pot să rezist la obstacolele care mi-au fost puse în față - antenori duri, care cer să fie totul la dungă, care țipă la tine, care te fac să îți pui coada între picioare, cum se zice -, nu cred că aș fi ajuns atât de departe,” a completat Ștefan Grasu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.
Ștefan Grasu are doi metri înălțime și evoluează, în prezent, pentru Dinamo București și echipa națională a României.
În rubrica „întrebările-fulger” a emisiunii Poveștile Sport.ro, care poate fi urmărită mai jos, Ștefan Grasu a afirmat că se consideră pe sine „cel mai puternic baschetbalist din România.”