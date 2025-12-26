Ștefan Grasu (22 de ani) a fost invitatul lui Andru Nenciu în emisiunea Poveștile Sport.ro, în care a povestit cum a resimțit tranziția de la juniori la seniori, în baschetul profesionist.

De două ori câștigător al Ligii Naționale de Baschet Masculin, cu U-BT Cluj-Napoca, în 2021 și în 2022, fiul foștilor atleți - Costel și Nicoleta Grasu - a vorbit despre factorii care l-au ajutat să își găsească locul între baschetbaliști de performanță.

Ștefan Grasu, despre ajutorul primit din partea părinților, în plan psihologic

„Niciodată nu am avut presiune pentru că părinții mei au făcut sport. Ai mei au reușit foarte multe în atletism, dar eu fac baschet. E complet alt sport. Nu au avut niciodată legătură. Am auzit tot felul de chestii, că ai mei mă ajută, cu pile... nu există chestia asta. Eu tot ce am făcut în baschet, până acum, a fost pentru că mi-a plăcut baschetul și am continuat, am încercat să evoluez.

Într-adevăr, cu ce m-au ajutat părinții este partea mentală. Dacă n-aș fi avut părinți sportivi, care să mă învețe ce înseamnă profesionalism, de când eram mic, poate că nu îmi era atât de ușor să ajung la un nivel atât de înalt într-un timp atât de scurt,” a precizat Ștefan Grasu, în exclusivitate pentru Sport.ro.