Dacă la fotbal, Sibiul tocmai a înregistrat un eșec, în urma retrogradării echipei Hermannstadt în „B“, în schimb, dintr-un alt motiv, orașul are cu ce să se mândrească, inclusiv în aceste zile. Asta deoarece aici tocmai s-a produs o premieră emoționantă.

În perioada 28-31 mai, Sala Transilvania a găzduit Campionatele Naționale de Culturism și Fitness. Aici, au fost 1,000 de înscrieri. Și, în premieră, evenimentul i-a inclus și pe sportivii de la Calisthenics și Skandenberg.

Dar cea mai frumoasă premieră a fost alta. Una care a stârnit o reacție splendidă din partea fanilor prezenți în Sala Transilvania.

Alex Zotincă, primul internațional român de la Culturism și Fitness cu Sindromul Down

Sâmbătă, când a fost cea mai mare prezență în tribune, pe scenă a ajuns Alex Zotincă. Vorbim despre un tânăr care va susține examenul de Bacalaureat, în scurt timp, și care a găsit voința necesară pentru un rezultat sportiv incredibil. Pentru că, la Sibiu, Alex Zotincă a devenit primul român care a concurat la Naționalele de Culturism și Fitness în categoria dedicată sportivilor cu Sindromul Down.

Alex Zotincă și-a susținut programul pe scenă, sub îndrumarea antrenorului său, în aplauzele fanilor. Iar la final a primit medalia de campion din partea președintelui Federației Române de Culturism și Fitness (FRCF), Gabriel Toncean. Cu acest prilej, șeful FRCF a și făcut marele anunț: „Alex a fost selecționat în lotul național al României și va reprezenta țara noastră la Campionatul Mondial IFBB 2026“.

Evenimentul va avea loc, în decembrie, în Arabia Saudită.