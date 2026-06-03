FOTO ȘI VIDEO Premieră emoționantă în sportul românesc: „Sărbătorim o victorie a normalității!“

Premieră emoționantă în sportul românesc: „Sărbătorim o victorie a normalității!“ Sporturi
Amir Kiarash
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În weekend, la Campionatele Naționale de Culturism și Fitness de la Sibiu a avut loc un moment cu adevărat special, care a ridicat publicul în picioare.

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Din articol

Dacă la fotbal, Sibiul tocmai a înregistrat un eșec, în urma retrogradării echipei Hermannstadt în „B“, în schimb, dintr-un alt motiv, orașul are cu ce să se mândrească, inclusiv în aceste zile. Asta deoarece aici tocmai s-a produs o premieră emoționantă.

În perioada 28-31 mai, Sala Transilvania a găzduit Campionatele Naționale de Culturism și Fitness. Aici, au fost 1,000 de înscrieri. Și, în premieră, evenimentul i-a inclus și pe sportivii de la Calisthenics și Skandenberg.

Dar cea mai frumoasă premieră a fost alta. Una care a stârnit o reacție splendidă din partea fanilor prezenți în Sala Transilvania.

Alex Zotincă, primul internațional român de la Culturism și Fitness cu Sindromul Down

Sâmbătă, când a fost cea mai mare prezență în tribune, pe scenă a ajuns Alex Zotincă. Vorbim despre un tânăr care va susține examenul de Bacalaureat, în scurt timp, și care a găsit voința necesară pentru un rezultat sportiv incredibil. Pentru că, la Sibiu, Alex Zotincă a devenit primul român care a concurat la Naționalele de Culturism și Fitness în categoria dedicată sportivilor cu Sindromul Down.

Alex Zotincă și-a susținut programul pe scenă, sub îndrumarea antrenorului său, în aplauzele fanilor. Iar la final a primit medalia de campion din partea președintelui Federației Române de Culturism și Fitness (FRCF), Gabriel Toncean. Cu acest prilej, șeful FRCF a și făcut marele anunț: „Alex a fost selecționat în lotul național al României și va reprezenta țara noastră la Campionatul Mondial IFBB 2026“.

Evenimentul va avea loc, în decembrie, în Arabia Saudită.

Alex Zotincă, sportivul cu Sindromul Down, a concurat la Naționalele de Culturism și Fitness

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Gabriel Toncean a explicat că reușita lui Alex Zotincă a fost un proiect la care a ținut enorm, în ultimele luni.

În urmă cu ceva timp, mi-am asumat inițierea unui proiect în cadrul IFBB prin care persoanele cu Sindrom Down să beneficieze de propria categorie competițională la nivel internațional. Pentru mine, ca inițiator al acestui proiect, aceasta este una dintre cele mai importante și emoționante realizări ale vieții mele. O realizare care depășește granițele sportului și vorbește despre respect, demnitate, curaj și șanse egale pentru fiecare om. Am crezut în acest proiect din prima clipă. Am spus atunci că nu este suficient să vorbim despre incluziune. Trebuie să avem curajul să o transformăm în realitate. Astăzi, această realitate are un nume: Alex Zotică. Am spus mereu că sportul trebuie să fie pentru toți. Nu doar pentru cei mai puternici. Nu doar pentru cei mai rapizi. Nu doar pentru cei care urcă pe podium. Alex ne-a oferit tuturor o lecție extraordinară despre curaj, perseverență și bucuria de a merge înainte indiferent de obstacole. Astăzi nu sărbătorim doar selecția unui sportiv în lotul național. Astăzi sărbătorim o victorie a normalității“, a spus Gabriel Toncean.

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