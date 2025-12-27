De la o înălțime de 2 metri, baschetbalistul Ștefan Grasu își vede cu luciditate parcursul în sportul profesionist, aflat în primii ani de maturitate.

La douăzeci și doi de ani, fiul Nicoletei Grasu este dublu campion național în baschetul masculin, are statutul de internațional român, dar, în ciuda fizicului impunător, dublat de un psihic rezistent, admite că încă are momente în care o apelează pe mama sa pentru a-și redobândi motivația de care are nevoie în competiție. Convorbirile îl ajută, mărturisește în emisiunea Poveștile Sport.ro, sfaturile venind din partea unei foste sportive cu șase participări consecutive la Jocurile Olimpice.

Ștefan Grasu: „Pe mama o sun când vreau să mă motiveze cineva.”

„Pe mama o sun când vreau să mă motiveze cineva. Mama e cea mai bună persoană pentru chestia asta, pentru că îmi spune din inima ei și din ce a trăit ea.

A avut foarte multe eșecuri și ea. Eu abia acum încep să învăț despre ele. Când eram mic, nu prea înțelegeam ce e ăla un eșec.

Dar acum, când mi se întâmplă și mie și îmi dă și ea exemplele ei, pot să iau ce e mai bine de la ea,” a dezvăluit Ștefan Grasu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

