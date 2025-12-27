VIDEO EXCLUSIV „Atunci o sun pe mama” Ștefan Grasu explică la Poveștile Sport.ro cum îl ajută Nicoleta Grasu în cariera de baschetbalist

&bdquo;Atunci o sun pe mama&rdquo; Ștefan Grasu explică la Poveștile Sport.ro cum &icirc;l ajută Nicoleta Grasu &icirc;n cariera de baschetbalist Baschet
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ștefan Grasu, dezvăluiri emoționante, la Poveștile Sport.ro, despre ajutorul pe care i-l oferă mama sa, Nicoleta Grasu.

TAGS:
Nicoleta GrasuCostel GrasuStefan GrasuPoveștile sport.ro
Din articol

De la o înălțime de 2 metri, baschetbalistul Ștefan Grasu își vede cu luciditate parcursul în sportul profesionist, aflat în primii ani de maturitate.

La douăzeci și doi de ani, fiul Nicoletei Grasu este dublu campion național în baschetul masculin, are statutul de internațional român, dar, în ciuda fizicului impunător, dublat de un psihic rezistent, admite că încă are momente în care o apelează pe mama sa pentru a-și redobândi motivația de care are nevoie în competiție. Convorbirile îl ajută, mărturisește în emisiunea Poveștile Sport.ro, sfaturile venind din partea unei foste sportive cu șase participări consecutive la Jocurile Olimpice.

Ștefan Grasu: „Pe mama o sun când vreau să mă motiveze cineva.”

„Pe mama o sun când vreau să mă motiveze cineva. Mama e cea mai bună persoană pentru chestia asta, pentru că îmi spune din inima ei și din ce a trăit ea.

A avut foarte multe eșecuri și ea. Eu abia acum încep să învăț despre ele. Când eram mic, nu prea înțelegeam ce e ăla un eșec.

Dar acum, când mi se întâmplă și mie și îmi dă și ea exemplele ei, pot să iau ce e mai bine de la ea,” a dezvăluit Ștefan Grasu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

De ce a ales Ștefan Grasu să practice baschet, și nu atletismul în care au strălucit părinții săi

„Mereu am fost în lumea sportului, de când m-am născut. Chiar nevrând, am fost cu ei peste tot și am văzut ce înseamnă competiții.

Toată ziua eram pe teren, pe stadion, făceam fiecare probă, alergam foarte mult. Era o atmosferă naturală și mi-a venit de la sine să fac și eu sport.

Știu că am făcut toate probele. Eu aveam deja 1,85 metri la nouă ani. Eram mult mai mare decât orice alt copil de vârsta mea,” rememorează Ștefan Grasu.

Plictisit de atletism, deși a fost campion național la aruncări

„Pentru a ajunge baschetbalist, am făcut atletism. Atletismul este sportul-mamă al tuturor sporturilor. Dacă nu ai o bază în atletism, e foarte greu să înveți lucrurile tehnice specifice unui sport.

Am fost campion național la aruncări, doar că mă plictisise foarte tare sportul ăsta. Cred că ai mei asta și-ar fi dorit de la mine, deși cred că le place mai mult baschetul, acum. Părinții sunt cei mai mari fani ai mei,” adaugă baschetbalistul român, mulțumit de interesul afișat de părinții săi.

„Fără baschet, nu aș fi avut prieteniile pe care le am acum.”

„Nu am vrut să fac atletism, pentru că simțeam și o presiune, că trebuie să fac asta. Nu m-a atras pentru că nu aveam competiții multe. Antrenamentele erau repetitive, nu era competitivitate. Eram doar eu cu mine. La vârsta aia, nu îți venea natural să te bați tu cu tine. Plus că nu făceam parte dintr-un colectiv.

Fără baschet, nu aș fi avut prietenii cum am acum, nici dezvoltarea de comunicare. A fost un început foarte bun, în atletism, mi-am format o bază în cariera de sportiv,” a completat Ștefan Grasu, la Poveștile Sport.ro.

Ștefan Grasu

  • Stefan grasu 98
×
Povestile sport stefan grasu 041225 frag 6
Povestile sport stefan grasu 041225 frag 8
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Rusia ar fi făcut o mutare strategică în Belarus. Ce au descoperit doi cercetători care au studiat imagini din satelit
Rusia ar fi făcut o mutare strategică &icirc;n Belarus. Ce au descoperit doi cercetători care au studiat imagini din satelit
ULTIMELE STIRI
Liverpool pregătește 91.000.000&euro; pentru următorul transfer
Liverpool pregătește 91.000.000€ pentru următorul transfer
Pițurcă, dezamăgit după ce a văzut cine a c&acirc;știgat premiul pentru fotbalistul anului &icirc;n Rom&acirc;nia: Asta spune multe
Pițurcă, dezamăgit după ce a văzut cine a câștigat premiul pentru fotbalistul anului în România: "Asta spune multe"
Maraton Play On Sport | Toate meciurile de azi din Premier League, analizate pe VOYO
Maraton Play On Sport | Toate meciurile de azi din Premier League, analizate pe VOYO
E-MIL prezintă știrile zilei | Louis Munteanu a dat de belea la CFR Cluj, iar FCSB poate răm&acirc;ne fără Florin Tănase
E-MIL prezintă știrile zilei | Louis Munteanu a dat de belea la CFR Cluj, iar FCSB poate rămâne fără Florin Tănase
C&acirc;t a ajuns să valoreze Dennis Politic, după șase luni la FCSB
Cât a ajuns să valoreze Dennis Politic, după șase luni la FCSB
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Numărul 1 de la FCSB, dat dispărut la noua echipă: Nici antrenorul nu dă un răspuns concret

"Numărul 1" de la FCSB, dat dispărut la noua echipă: "Nici antrenorul nu dă un răspuns concret"

Louis Munteanu s-a pozat &icirc;n tricoul FCSB-ului!

Louis Munteanu s-a pozat în tricoul FCSB-ului!

1.000.000&euro; pentru Nikita Stoinov!

1.000.000€ pentru Nikita Stoinov!

Se pregătește o revenire de senzație &icirc;n Superligă: &rdquo;Am arătat că putem&rdquo;

Se pregătește o revenire de senzație în Superligă: ”Am arătat că putem”

Manchester United, ofertă uriașă pentru Real Madrid și salariu faraonic pentru Jude Bellingham! Florentino Perez s-a decis

Manchester United, ofertă uriașă pentru Real Madrid și salariu faraonic pentru Jude Bellingham! Florentino Perez s-a decis

Oferte pentru Florin Tănase! FCSB &icirc;și poate pierde golgheterul

Oferte pentru Florin Tănase! FCSB își poate pierde golgheterul



Recomandarile redactiei
Pițurcă, dezamăgit după ce a văzut cine a c&acirc;știgat premiul pentru fotbalistul anului &icirc;n Rom&acirc;nia: Asta spune multe
Pițurcă, dezamăgit după ce a văzut cine a câștigat premiul pentru fotbalistul anului în România: "Asta spune multe"
Liverpool pregătește 91.000.000&euro; pentru următorul transfer
Liverpool pregătește 91.000.000€ pentru următorul transfer
C&acirc;t a ajuns să valoreze Dennis Politic, după șase luni la FCSB
Cât a ajuns să valoreze Dennis Politic, după șase luni la FCSB
Maraton Play On Sport | Toate meciurile de azi din Premier League, analizate pe VOYO
Maraton Play On Sport | Toate meciurile de azi din Premier League, analizate pe VOYO
Plecat de la Universitatea Craiova, Alisson Safira a devenit golgheter și a schimbat din nou echipa
Plecat de la Universitatea Craiova, Alisson Safira a devenit golgheter și a schimbat din nou echipa
Alte subiecte de interes
Internațional rom&acirc;n, Ștefan Grasu explică de ce a ales să practice baschet, și nu atletismul &icirc;n care au strălucit părinții săi
Internațional român, Ștefan Grasu explică de ce a ales să practice baschet, și nu atletismul în care au strălucit părinții săi
Ștefan Grasu e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Familia de campioni: de ce baschet, nu atletism
Ștefan Grasu e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Familia de campioni: de ce baschet, nu atletism
&bdquo;Te trezești &icirc;ntr-o altă lume&rdquo; Tranziția dură de la juniori la seniori, explicată de Ștefan Grasu la Poveștile Sport.ro
„Te trezești într-o altă lume” Tranziția dură de la juniori la seniori, explicată de Ștefan Grasu la Poveștile Sport.ro
Ștefan Grasu, coș după coș: răspunsurile savuroase oferite la &bdquo;&icirc;ntrebările-fulger&rdquo; din emisiunea Poveștile Sport.ro
Ștefan Grasu, coș după coș: răspunsurile savuroase oferite la „întrebările-fulger” din emisiunea Poveștile Sport.ro
Darius Răpă a fost invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Totul despre escalada sportivă
Darius Răpă a fost invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Totul despre escalada sportivă
Antrenorul care regretă că nu a preluat Dinamo: &rdquo;Sunt dinamovist sută la sută!&rdquo;
Antrenorul care regretă că nu a preluat Dinamo: ”Sunt dinamovist sută la sută!”
CITESTE SI
Rusia ar fi făcut o mutare strategică &icirc;n Belarus. Ce au descoperit doi cercetători care au studiat imagini din satelit

stirileprotv Rusia ar fi făcut o mutare strategică în Belarus. Ce au descoperit doi cercetători care au studiat imagini din satelit

Au fost prinși &icirc;mpreună la un an de la divorț. C&acirc;nd toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu &icirc;și mai vorbesc, cei doi au fost surprinși &icirc;n timp ce făceau cumpărături de Crăciun

protv Au fost prinși împreună la un an de la divorț. Când toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu își mai vorbesc, cei doi au fost surprinși în timp ce făceau cumpărături de Crăciun

Două țări vecine &icirc;n conflict armat au făcut pace. Miniştrii Apărării s-au &icirc;nt&acirc;lnit la frontieră și au semnat armistițiul

stirileprotv Două țări vecine în conflict armat au făcut pace. Miniştrii Apărării s-au întâlnit la frontieră și au semnat armistițiul

O nouă țară apare pe harta lumii. Israelul, primul stat care recunoaște oficial existența sa. Egipt și Turcia se &icirc;mpotrivesc

stirileprotv O nouă țară apare pe harta lumii. Israelul, primul stat care recunoaște oficial existența sa. Egipt și Turcia se împotrivesc

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!