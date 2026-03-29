Narcisa respectă cu strictețe patru mese pe zi, fără să introducă și alte gustări. Mai mult decât atât, sportiva din Timișoara devine și mai exigentă cu nutriția ei în apropierea competițiilor.

Plan alimentar strict pentru Narcisa Martin

„Mănânc patru mese pe zi. Prima masă în fiecare zi este un terci de ovăz cu pudră proteică, o sursă de grăsimi și câteva fructe slab calorice. Nu mănânc banană.

După care mănânc la prânz, în jurul orei 12:00, o masă cu ouă: omletă cu avocado și o felie de pâine integrală. După care mai am două mese din piept de pui cu orez sau piept de pui legume.

Acum, cu câteva săptămâni înainte de concurs, am eliminat pieptul de pui și o să mănânc doar pește alb”, a declarat Narcisa Martin, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro.

Sacrificiile din spatele succesului

Ea a explicat, de asemenea, că în culturism este esențială respectarea planului alimentar pentru a avea rezultate.

„Sacrificiile pe care le fac ca sportivă de performanță sunt, în primul rând, cele alimentare. Sportul pe care îl practic necesită consecvență și disciplină maximă în ceea ce privește planul alimentar. Mănânc foarte puține alimente. Le pot număra pe degetele de la o singură mână în perioadele competiționale.

Sacrificiile vin la pachet, bineînțeles, și cu sacrificiile sociale. Cumva te autoizolezi de evenimente sociale, de prieteni, de familie. Nu poți să ieși în oraș, să mergi la diferite aniversări consumând ceea ce consumă și ceilalți.

Dacă este ceva important, tot timpul iau caserola cu mâncare după mine. Mănânc doar gătit și gătit de mine. Nu pot să mănânc mâncare de la restaurant, chiar dacă este etichetată ca fiind sănătoasă

(...) Trebuie să știu exact cât ulei am cântărit în pregătirea unui piept de pui care poate părea simplu de făcut”, a mai precizat Narcisa Martin.

Alimentația, cea mai importantă

Ea a subliniat că în culturism și Fitness este necesar un echilibru între alimentație, odihnă și antrenament. Totuși, dintre ele, nutriția este pe primul loc.

„Aș putea spune că antrenamentul, dieta și odihna sunt în egală măsură foarte importante, fiindcă nu o să ai rezultate făcând una fără cealaltă. Poate prioritar, în sportul nostru, aș putea zice că este alimentația pentru că trebuie pe scenă să atingem niște forme fizice.

E foarte greu dacă nu îți cântărești absolut fiecare macronutrient la gram, câteodată și la miligram. Nu ai voie să trișezi cu absolut nimic într-un plan competițional sau să ieși din dietă, fiindcă la finalul celor 12 săptămâni de pregătire se va vedea cine a trișat și cine nu”, a adăugat Narcisa.

