LIVE TEXT Spania - Arabia Saudită 0-0, în Grupa H de la Campionatul Mondial

Spania - Arabia Saudită 0-0, în Grupa H de la Campionatul Mondial CM 2026
SPORT.RO
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Turneul final CM 2026 se dispută în aceste zile în SUA, Canada și Mexic.

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Spania - Arabia SaudităCM 2026SpaniaArabia SauditaCampionatul Mondial de Fotbal
Din articol

Spania - Arabia Saudită 0-0, LIVE TEXT pe Sport.ro

Min. 1: Începe meciul!

Echipele de start:

  • Spania: U. Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Baena, Rodri, Pedri - Lamine Yamal, Oyarzabal, Olmo

Selecționer: Luis de la Fuente

  • Arabia Saudită: Al Owais - Abdulhamid, Tambakti, Lajami, Al Amri, Al Harbi - N. Al Dawsari, Al Khaibari, Al Juwayr - Al Buraikan, S. Al Dawsari

Selecționer: Giorgos Donis

Stadion: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Arbitru: Raphael Claus

Campioana europeană Spania va evolua, duminică, de la ora 19.00, în compania Arabiei Saudite, în grupa H de la Cupa Mondială.

În grupa G, de la ora 22.00, Belgia va întâlni Iran.

Urmează noaptea, de la ora 01.00, în grupa H, Uruguay va întâlni echipa din Capul Verde.

Iar luni dimineaţa, la ora 04.00, în grupa G, Noua Zeelandă va evolua cu Egipt.

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După 1-5 cu Suedia în meciul de debut, Tunisia a schimbat inutil selecționerul pentru că în a doua partidă, jucată în această dimineață, a pierdut cu 0-4 în fața Japoniei!

În urma acestui rezultat, tunisienii au fost eliminaţi de la actuala ediţie a CM.

Golurile au fost marcate de Kamada (4), Ueda (31, 83) şi Ito (69).

A fost meciul cu numărul 1.000 din istoria Cupei Mondiale de fotbal, arbitrat de românul Istvan Kovacs, pe Monterrey Stadium, în Grupa F.

Kovacs nu a acordat niciun cartonaş galben.

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