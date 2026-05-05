România, locul 3 la Europeanul de Culturism și Fitness! Fetele și băieții au întors toate privirile

Delegația noastră a reușit un concurs impresionant, la Santa Susanna (Spania).

România s-a clasat pe locul 3 în ierarhia generală a Europeanului în care au participat 41 de țări.

În cele două zile de competiție, sportivii noștri au obținut un total de 39 de medialii: 17 de aur, 11 de argint și 11 de bronz. De asemenea, românii au avut 9 clasări pe locul 4, 3 clasări pe poziția a 5-a și două clasări pe 6.

Iată ierarhia finală a Europeanului de la Santa Susanna (Spania), în care lotul României a acumulat 343 de puncte:

1. Finlanda – 368 de puncte 

2. Estonia – 348

3. România – 343 

4. Turcia – 333 

5. Cehia – 302 

6. Ucraina – 285 

7. Rusia – 259 

8. Slovacia – 248 

9. Polonia – 234 

10. Franța – 173

Această clasare pe podiumul european este o confirmare a progresului și a valorii sportivilor noștri. Suntem mândri de fiecare dintre ei și de modul în care au reprezentat România”, a declarat Gabriel Toncean, președintele Federației Române de Culturism și Fitness.

