România s-a clasat pe locul 3 în ierarhia generală a Europeanului în care au participat 41 de țări.

În cele două zile de competiție, sportivii noștri au obținut un total de 39 de medialii: 17 de aur, 11 de argint și 11 de bronz. De asemenea, românii au avut 9 clasări pe locul 4, 3 clasări pe poziția a 5-a și două clasări pe 6.

Iată ierarhia finală a Europeanului de la Santa Susanna (Spania), în care lotul României a acumulat 343 de puncte:

1. Finlanda – 368 de puncte

2. Estonia – 348

3. România – 343

4. Turcia – 333

5. Cehia – 302

6. Ucraina – 285

7. Rusia – 259

8. Slovacia – 248

9. Polonia – 234

10. Franța – 173