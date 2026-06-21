Cu ce se ocupă astăzi Sulejman Demollari, cel mai bun fotbalist străin care a jucat la Dinamo

Fost mijlocaș albanez, Sulejman Demollari a ajuns în Ștefan cel Mare în 1991 și a devenit rapid unul dintre cei mai apreciați jucători ai echipei.
Demollari a fost unul dintre oamenii de bază ai formației care a câștigat titlul în sezonul 1991/1992 fără să piardă vreun meci.
În cei patru ani petrecuți la Dinamo, albanezul a adunat 100 de partide și 36 de goluri în toate competițiile.
Ce face astăzi Sulejman Demollari
La 62 de ani, fostul internațional albanez este în continuare implicat în fotbal. După retragere, a avut experiențe ca „principal” în Albania, iar între 2011 și 2015 a lucrat ca scouter la Dinamo București.
Din august 2015, Demollari face parte din staff-ul Federației Albaneze de Fotbal, unde ocupă funcția de antrenor secund al naționalei U19.
În această perioadă a colaborat cu nu mai puțin de nouă selecționeri ai reprezentativei de tineret: Julian Ahmataj (24 Jocuri), Erjon Bogdani (20 Jocuri), Armando Cungu (19 Jocuri), Nevil Dede (11 Jocuri), Ervin Bulku (10 Jocuri), Arjan Bellaj (8 Jocuri), Fatjon Tafaj (5 Jocuri), Alban Bushi (3 Jocuri), Bledi Shkëmbi (2 Jocuri).
Născut la Tirana, pe 15 mai 1964, Sulejman Demollari a strâns 45 de selecții pentru naționala Albaniei și a evoluat de-a lungul carierei la Dinamo Tirana, Dinamo București, Panionios și Gyor.