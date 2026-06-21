Cu ce se ocupă astăzi Sulejman Demollari, cel mai bun fotbalist străin care a jucat la Dinamo

Fost mijlocaș albanez, Sulejman Demollari a ajuns în Ștefan cel Mare în 1991 și a devenit rapid unul dintre cei mai apreciați jucători ai echipei.

Demollari a fost unul dintre oamenii de bază ai formației care a câștigat titlul în sezonul 1991/1992 fără să piardă vreun meci.

În cei patru ani petrecuți la Dinamo, albanezul a adunat 100 de partide și 36 de goluri în toate competițiile.

Ce face astăzi Sulejman Demollari

La 62 de ani, fostul internațional albanez este în continuare implicat în fotbal. După retragere, a avut experiențe ca „principal” în Albania, iar între 2011 și 2015 a lucrat ca scouter la Dinamo București.