FCSB a început „curățenia” în lot după sezonul sub așteptări în Superliga.

Unul dintre jucătorii care vor pleca definitiv de la echipă este Robert Necșulescu, care a semnat în mod oficial cu Unirea Slobozia.

Robert Necșulescu este noul atacant al Unirii Slobozia

După împrumutul de la Chindia Târgoviște, Robert Necșulescu a semnat cu Unirea Slobozi, echipă proaspăt retrogradată în Liga 2.

Atacantul crescut în academia lui FCSB a jucat pentru echipa mare a „roș-albaștrilor” doar un meci. Robert Necșulescu a evoluat în partida din stagiunea trecută din Cupa României cu UTA, meci încheiat 0-3, din care a fost eliminat după doar 34 de minute.

„Bine ai venit, Robert Necşulescu! Atacantul, în vârstă de 19 de ani, este începând de astăzi jucătorul echipei ialomiţenilor!

Robert şi-a început parcursul fotbalistic la academia FCSB, unde a bifat prezenţe inclusiv în UEFA Youth League. În această iarnă a ajuns la Chindia Târgovişte, iar de atunci şi-a trecut în cont 4 goluri. Clubul nostru îi urează bun venit şi mult succes!”, a transmis Unirea Slobozia.

Patru goluri și o pasă decisivă a reușit Robert Necșulescu în 13 meciuri jucate pentru Chindia Târgoviște.

Fotbalistul de 19 ani este cotat la 75.000 de euro, conform site-lui de specialitate Transferamarkt.com.