Zahărul trebuie evitat de către sportivii, amatori sau profesioniști, care vor să aibă succes în domeniul bodybuilding-ului.

Zahărul, alimentul cel mai nociv pentru realizarea performanței în Culturism și Fitness

Gabriel Toncean, președintele Federației Române de Culturism și Fitness, a explicat la „Poveștile Sport.ro” că, pentru a avea rezultate la antrenamentele din sala de forță, este obligatoriu ca dulciurile să devină o raritate, ideal fiind să fie redus la zero consumul lor.

„Cât timp vrei să concurezi trebuie să renunți la plăcerile culinare. În momentul în care tu ca sportiv vrei să faci performanță în sportul nostru, trebuie să îți asumi că dulciurile pentru tine devin o raritate sau chiar trebuie reduse la zero.

Problema cu zahărul și cu creierul este ca și în viața de zi cu zi, pentru că toate mâncărurile gustoase sunt cumva mâncărurile care dăunează cumva corpului. Ceea ce e sănătos nu prea are gust. Și atunci creierul se joacă mereu cu noi și cu corpul nostru.

De fiecare dată când noi îl satisfacem pe el, de fapt, ne duce într-o direcție greșită. Repet, tot ce e bun la gust, cumva este nesănătos”, a declarat Gabriel Toncean, președintele Federației Române de Culturism și Fitness, la „Poveștile Sport.ro”.

