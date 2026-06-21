FIFA scrie despre momentul în care Istvan Kovacs a aflat de delegarea la Tunisia - Japonia

Aflat la a doua ediție de Cupă Mondială la care este delegat, Istvan Kovacs a primit în premieră un meci la centru. Și nu orice meci, ci chiar cel cu numărul 1.000 din istoria competiției. Românul a avut o prestație bună în partida disputată la Monterrey și câștigată clar de Japonia, 4-0.

FIFA a publicat un material amplu despre viața arbitrilor de la Cupa Mondială, unul care acoperă și momentul în care Pierluigi Collina îl anunță pe Istvan Kovacs că va fi delegat la Tunisia - Japonia.

Forul mondial a subliniat emoțiile care l-au încercat pe Istvan Kovacs la auzul veștii date de Collina, mai ales că Tunisia - Japonia a fost primul său meci din carieră la Cupa Mondială.

"Domnul Collina, unul dintre cei mai respectați arbitri din toate timpurile, care a condus finala Cupei Mondiale din 2002, s-a întâlnit cu un grup de arbitri și asistenți înainte ca aceștia să plece spre aeroport pentru meciul lor. Le-a oferit câteva ultime cuvinte de încurajare și sfaturi înainte de a porni spre unul dintre cele mai importante meciuri ale vieții lor.

Momentul în care sunt anunțate delegările reprezintă, desigur, un moment uriaș pentru arbitri, unii dintre ei urmând să debuteze la Cupa Mondială. O desemnare specială a fost făcută pentru meciul 1000, iar arbitrul român Istvan Kovacs este aplaudat de colegii săi în timp ce primește tricoul comemorativ special pe care îl va purta la partida dintre Tunisia și Japonia, de la Monterrey, Mexic.

Totuși, nu este prea mult timp pentru contemplare, deoarece Kovacs și restul echipei se îndreaptă rapid spre autocare și apoi spre antrenamentul de la campusul Kendall al Miami Dade College, o călătorie de aproximativ o jumătate de oră, facilitată de escorta oferită de Departamentul de Poliție Miami-Dade.

La finalul întâlnirii, Kovacs este felicitat de ceilalți arbitri. Urmează îmbrățișări și bătăi prietenești pe spate, ilustrând spiritul de echipă care se regăsește în întreaga organizație. Arbitrul în vârstă de 41 de ani cu greu și-a putut stăpâni emoțiile – acest meci nefiind doar unul istoric pentru FIFA și pentru fotbal în ansamblu, ci va reprezenta și debutul său ca arbitru principal la o Cupă Mondială, după ce la Qatar 2022 a îndeplinit rolul de al patrulea oficial", se arată în materialul de pe site-ul FIFA.