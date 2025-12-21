Exploziv pe terenul de baschet și charismatic în emisiunea Poveștile Sport.ro, Ștefan Grasu a oferit câteva dintre cele mai interesante răspunsuri în rubrica „întrebările-fulger.”

Se consideră, fără modestie falsă, cel mai puternic jucător de baschet din România, și mărturisește, candid, că nu are nicio vină în anumite situații de joc care sunt fluierate ca faulturi în atac de către arbitri. Are doi metri înălțime, poartă patruzeci și patru la picior, încă de la nouă ani, dar dispune de o mobilitate de invidiat, care ține apărările adverse în stare constantă de alertă.

Ștefan Grasu: „Sunt cel mai puternic jucător de baschet din România.”

Privește cu încredere spre viitor și se arată dispus să muncească oricât pentru o carieră de succes în baschetul european. Peste Ocean, îl vede pe LeBron James mai presus de Kobe Bryant și Michael Jordan, într-o ierarhie istorică a baschetbaliștilor.

Este însă mai nesigur de abilitățile autorităților române de a se mobiliza și de a construi o sală polivalentă în București decât de capacitatea sa de a-și prelungi cariera de baschetbalist profesionist.

„Sunt săli de sport frumoase în România, dar nu în București.”

„Sunt săli de sport foarte frumoase în România, dar nu în București. Nu știu dacă vor face o sală polivalentă, nu am de unde să știu. Dar sper, aș vrea să joc, să fiu mândru că joc într-o sală frumoasă în orașul în care m-am născut, de douăzeci de mii de locuri, unde toată lumea vrea să vină să joace Campionate Mondiale, Europene și așa mai departe. Ar fi frumos să avem în București, dar nu cred că le pasă atât de mult despre asta,” a punctat Ștefan Grasu, în rubrica „întrebărilor-fulger.”

Și-ar dori ca LeBron James să se retragă mai devreme decât mai târziu



Îl preferă pe LeBron James înaintea lui Michael Jordan, dar, surprinzător, îi dorește să se retragă mai devreme decât mai târziu din baschetul profesionist.



„Sper să joace mai puțin, pentru că mi se pare că a făcut tot ce a avut de făcut și nu mai trebuie să dovedească nimic. Mi-aș dori să iasă cât încă e în glorie,” a punctat Ștefan Grasu, impresionat cel mai puternic de constanța lui LeBron în NBA, întinsă la cel mai înalt nivel, pe durata a peste două decenii.

Cel mai fericit, după ce România a învins Macedonia de Nord, în preliminariile Cupei Mondiale



Tânăr baschetbalist român, Ștefan Grasu evoluează pentru Dinamo București, dar și pentru echipa națională a României, unde a trăit cea mai mare bucurie a carierei, de până în prezent.

La 22 de ani, Ștefan Grasu își amintește cu plăcere și precizie de meciul câștigat de România împotriva Macedoniei de Nord - 79-66, în preliminariile Cupei Mondiale, partidă în care a aruncat de șase ori - din opt aruncări - cu succes, din afara arcului de cerc.

În atletismul pe care l-a început sub îndrumarea părinților săi, Costel și Nicoleta Grasu, dar pe care l-a părăsit pentru că devenise prea plictisitor, Ștefan Grasu a dezvăluit că admiră cel mai puternic săritorii cu prăjina.