Johan van Heerden s-a născut la Pretoria, dar locuiește în România de treisprezece ani și s-a atașat iremediabil de țara noastră.

Rugbistul originar din Africa de Sud a avut șansa de a juca la Cupa Mondială acceptând cetățenia română, iar, în emisiunea Poveștile Sport.ro, a dezvăluit experiența din urmă cu un deceniu.

Johan van Heerden: „Nu poți să vorbești în teren. Nu auzi nimic din ce spun colegii, la 20 de metri distanță.”

Identificând care a fost stadionul care l-a impresionat cel mai mult în cariera de rugbist, Johan van Heerden a numit Stadionul Wembley, din Londra.

În cadrul Cupei Mondiale 2015, rugbistul care evoluează în prezent pentru Dinamo București a jucat pe Stadionul Wembley, într-un meci pierdut de România în fața redutabilei reprezentative a Irlandei, scor 44-10.



„Când am jucat la Cupa Mondială în 2015, au fost 90,000 de oameni în stadion. N-am simțit niciodată asta în viața mea. E excepțional. Nu poți să vorbești în teren. Nu auzi nimic din ce spun colegii, la 20 de metri distanță,” descrie Johan van Heerden dificultatea de a înțelege tot din ce se întâmplă într-un meci intens de Cupă Mondială.

Despre cele 55 de selecții strânse în echipa națională a României de rugby, Johan van Heerden transmite că simte o mândrie deosebită care îl face să zâmbească până la urechi. Își amintește că, din cele 55 de tricouri, abia dacă mai are 10 acasă, deoarece „copiii din tribune l-au dezbrăcat,” la diverse meciuri.

Darnic, dar nu doar cu echipamentele de joc, Johan van Heerden s-a făcut remarcat și în meciul de debut al României la Cupa Mondială 2015, pierdut în fața Franței, scor 38-11.

