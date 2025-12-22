VIDEO EXCLUSIV Un rugbist român a dezvăuit la Poveștile Sport.ro cum se simte să joci un meci de Cupa Mondială pe Stadionul Wembley

Johan van Heerden s-a născut la Pretoria, dar locuiește în România de treisprezece ani și s-a atașat iremediabil de țara noastră.

Rugbistul originar din Africa de Sud a avut șansa de a juca la Cupa Mondială acceptând cetățenia română, iar, în emisiunea Poveștile Sport.ro, a dezvăluit experiența din urmă cu un deceniu.

Johan van Heerden: „Nu poți să vorbești în teren. Nu auzi nimic din ce spun colegii, la 20 de metri distanță.”

Identificând care a fost stadionul care l-a impresionat cel mai mult în cariera de rugbist, Johan van Heerden a numit Stadionul Wembley, din Londra.

În cadrul Cupei Mondiale 2015, rugbistul care evoluează în prezent pentru Dinamo București a jucat pe Stadionul Wembley, într-un meci pierdut de România în fața redutabilei reprezentative a Irlandei, scor 44-10.

„Când am jucat la Cupa Mondială în 2015, au fost 90,000 de oameni în stadion. N-am simțit niciodată asta în viața mea. E excepțional. Nu poți să vorbești în teren. Nu auzi nimic din ce spun colegii, la 20 de metri distanță,” descrie Johan van Heerden dificultatea de a înțelege tot din ce se întâmplă într-un meci intens de Cupă Mondială.

Despre cele 55 de selecții strânse în echipa națională a României de rugby, Johan van Heerden transmite că simte o mândrie deosebită care îl face să zâmbească până la urechi. Își amintește că, din cele 55 de tricouri, abia dacă mai are 10 acasă, deoarece „copiii din tribune l-au dezbrăcat,” la diverse meciuri.

Darnic, dar nu doar cu echipamentele de joc, Johan van Heerden s-a făcut remarcat și în meciul de debut al României la Cupa Mondială 2015, pierdut în fața Franței, scor 38-11.

„Românul din Africa de Sud,” dispus la risipă de efort pentru echipa națională

„Acesta a fost meciul meu de deschidere la Cupa Mondială, cu Franța. O echipă foarte bună, dar ce am dat eu în meciul ăsta pentru România... eu și un francez am fost desemnați „omul meciului.” Noi am avut cele mai multe placaje în acest meci.

Mi-am zis, fiind primul meci, că voi da tot pentru România. A fost extaordinar,” a adăugat Johan van Heerden.

Rezultatele României la Mondialul de rugby din 2015

  • Franța - România 38-11, Stadionul Olimpic din Londra
  • Irlanda - România 44-10, Stadionul Wembley din Londra
  • România - Canada 17-15, Stadionul Leicester City
  • Italia - România 32-22, Sandy Park, Exeter

În rugby, „casca de protecție oferă încredere mai degrabă decât siguranță”

Referitor la siguranța rugbiștilor, Johan van Heerden transmite că acest sport poate să fie chiar mai periculos decât pare la televizor.

„Casca nu te protejează, pentru că nu are magie în ea. Mai mult îți dă încredere. Când o ai pe cap, simți că poți să mai duci,” relatează omul care a impresionat prin spiritul de sacrificiu la naționala României de rugby.

În 2015, România nu s-a întors de la Mondialul de rugby fără victorie. A învins Canada, scor 17-15, înainte de a pierde la doar zece puncte diferență în fața Italiei, în ultimul meci din faza grupelor, scor 32-22.

În 2027, România va avea șansa revanșei împotriva italienilor, în „grupa morții” care vede țara noastră așezată alături de Georgia, Italia și campioana mondială, Africa de Sud.

Dacă va fi convocat, Johan van Heerden ar urma să înfrunte pentru prima oară, într-un meci internațional, țara natală.

  • Urmărește mai jos replicile memorabile oferite de rugbistul Johan van Heerden la „întrebările-fulger” din emisiunea Poveștile Sport.ro!
