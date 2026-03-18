Narcisa Martin, hotărâtă să își recâștige aurul european

Narcisa Martin a fost nevoită să ia pentru prima oară în carieră, în 2025, o pauză de un an. Din 2023 deținătoare a titlului de „Maestru Emerit al Sportului în Culturism și Fitness”, Narcisa a fost copleșită de presiune. Este o problemă cu care se confruntă mulți mari sportivi din cauza standardului ridicat creat de propriile performanțe. Narcisa Martin, hotărâtă să își recâștige aurul european Ca o adevărată campioană însă, Narcisa a profitat de pauză și a învățat că limitele sunt doar niște bariere pe care ni le punem cu toții. Sportiva din Timișoara a revenit mai determinată ca niciodată să recucerească aurul european, după cum a dezvăluit pentru Sport.ro. În următoarele rânduri vom reda dialogul integral purtat cu marea noastră campioană. În spatele numeroaselor sale trofee și medalii stă o poveste despre muncă, disciplină și sacrificii. Narcisa Martin a fost foarte deschisă și sinceră. Nu s-a sfiit să vorbească nici despre trăirile ei interioare, nici despre ce înseamnă cu adevărat lumea culturismului și a fitnessului. Ce planuri și ce obiective ai pentru 2026?

Anul acesta mă pregătesc pentru Campionatul European, care va avea loc între 28 aprilie și 3 mai la Santa Susana. Mai am exact cinci săptămâni până la Campionatul European și îmi doresc să urc din nou pe podium. Iar la Mondial?

Din păcate nu o să pot participa la Mondial anul acesta pentru că mi se suprapune cu nunta. Casă de piatră! Crezi că îți poți egala performanța la European și să recucerești aurul?

Mulțumim! Dorința de a obține aurul este întotdeauna pe primul loc, însă aș putea spune anul acesta că poate vine cu o mică frică în pregătire. Anul trecut a fost prima dată când am luat pauză competițională tot anul calendaristic. Nu am participat nici în sezonul de primăvară-vară, nici în sezonul de toamnă-iarnă. A fost prima pauză pe care am avut-o în ultimii zece ani. De asta mi-am și dorit foarte mult să particip anul acesta, să îmi dovedesc că pot să o fac după o pauză și, cu atât mai mult, că nu o să particip în sezonul de toamnă.

Presiunea creată de propriile performanțe Din ce motiv ai luat o astfel de pauză? Ai avut o accidentare mai gravă?

Accidentări am de când particip, din 2016-2017, dar la acelea fac față prin fizioterapie, recuperare. Cumva am învățat că sunt anumite accidentări care nu trec niciodată și, pur și simplu, mă antrenez cu ele tot anul. Am experimentat anul trecut o problemă nouă, mai mult pe plan mental. A fost pentru prima dată când m-am confruntat cu un blocaj. Mi-a fost frică de faptul că nu o să fac față presiunilor și atunci am dat puțin înapoi ca să revin mai puternică. Este o presiune cu care se confruntă mulți dintre marii sportivi. Când ai știut că ai nevoie de această pauză?

E adevărat că anul trecut nu mi-am propus să iau pauză de la bun început. Mi-am propus să particip la Campionatul Mondial, chiar începusem pregătirea, am ținut-o timp de trei luni, după care am decis că nu puteam continua. Și, deși atunci a fost dureros, cred că a fost cel mai bun lucru pe care l-am făcut pentru că am învățat foarte multe despre mine în perioada aceea. Și ce m-a învățat sportul în general e că limitele pe care ni le creăm sunt, de fapt, niște percepții ale noastre. În realitate ele pot fi depășite și nu există cu adevărat. Palmaresul Narcisei Martin De 8 ori Campioană Națională: 2016 juniori, 2018 juniori și seniori, 2019 juniori, 2020 juniori și seniori, 2021 juniori și seniori.

⁠De 4 ori Campioană Națională Absolută: 2016 juniori, 2019 juniori, 2020 seniori și 2021 seniori.

Campioană Balcanică 2020 Juniori & Campioană Balcanică Absolută 2020 Juniori și Locul III Campionatul Balcanic Seniori 2020.

⁠Locul 4 Campionatul Mondial Juniori 2020

Campioană Europeană Seniori 2022

⁠Locul 3 Campionatul Mondial - categoria Fit Pairs Seniori 2022

⁠Vicecampioană Europeană Seniori 2023

⁠Vicecampioană Mondială Seniori 2024

Care sunt următoarele activități pe care le ai planificate?

Cea mai apropiată activitate va fi deplasarea în cantonamentul lotului național, organizată de Federația Română de Culturism și Fitness, care va avea loc la București, în Complexul Național 'Arcul de Triumf' în perioada 16-21 martie. Ne adunăm tot lotul național format din sportivii care sunt, în prezent, în pregătire pentru Campionatele Balcanice și pentru Campionatele Europene. Ne vom antrena împreună, avem parte de recuperare și kinetoterapie. Avem parte de întâlniri de grup cu o doamnă psiholog. Nutriția este pusă la punct și primim acolo numai ovăz, pește, orez. Sunteți uniți, vă ajutați între voi?

Facem împreună antrenamentele de forță, cu greutăți, și este plăcut având în vedere că e un sport individual să ne cunoaștem mai bine, să ne unim. Competiția se simte mult mai bine ajutându-ne unii pe alții. Ne ajută pe noi ca sportivi să fim împreună, să consolidăm relațiile chiar daca e un sport individual. Deși e sport individual, noi suntem o echipă foarte mare. Fără FRCF și munca din spate a antrenorilor, a arbitrilor, a domnului președinte, nu am avea rezultatele pe care le avem. Planul alimentar al Narcisei Martin Descrie-ne lumea culturismului și a fitnessului. Cât de mult contează odihna, antrenamentul și alimentația?

Aș putea spune că antrenamentul, dieta și odihna sunt în egală măsură foarte importante, fiindcă nu o să ai rezultate făcând una fără cealaltă. Poate prioritar, în sportul nostru, aș putea zice că este alimentația pentru că trebuie pe scenă să atingem niște forme fizice. E foarte greu dacă nu îți cântărești absolut fiecare macronutrient la gram, câteodată și la miligram. Nu ai voie să trișezi cu absolut nimic într-un plan competițional sau să ieși din dietă, fiindcă la finalul celor 12 săptămâni de pregătire se va vedea cine a trișat și cine nu. Cum arată programul tău alimentar într-o zi?

Mănânc patru mese pe zi. Prima masă în fiecare zi este un terci de ovăz cu pudră proteică, o sursă de grăsimi și câteva fructe slab calorice. Nu mănânc banană. După care mănânc la prânz, în jurul orei 12:00, o masă cu ouă: omletă cu avocado și o felie de pâine integrală. După care mai am două mese din piept de pui cu orez sau piept de pui legume. Acum, cu câteva săptămâni înainte de concurs, am eliminat pieptul de pui și o să mănânc doar pește alb. Incluzi și gustări sau ai doar aceste patru mese?

Nu, nu mai am alte gustări.

Cum se acordă punctajele la Europene și Mondiale? Cine face parte din juriu?

Sunt arbitri internaționali. Ca să ajungi arbitru trebuie să dai niște examene. Este diferit față de alte sporturi. Noi nu primim neapărat puncte pe ceea ce prezentăm pe scenă. Ni se alocă locul pe care fiecare arbitru consideră că sportivul îl merită. Atunci se face o medie din locurile primite de la fiecare arbitru. Sportivul cu numărul cel mai mic ia locul întâi. Vorbim și de frumusețe dincolo de sport. Cât de mult contează atitudinea?

Atitudinea pe scenă, toată prezentarea scenică, contează foarte mult în atingerea rezultatului final pentru că trebuie să te prezinți cu încredere. Și, de multe ori, un sportiv foarte bine pregătit fizic, dar îi lipsește atitudinea sau încrederea, s-ar putea să se claseze mai jos față de un sportiv care nu e la fel de bine pregătit, doar pentru că acela știe să se prezinte mult mai bine. Să zâmbească, să stea drept, să aibă o postură neclintită. Este un mix între frumusețe și sport?

Nu aș pune așa mult accent pe partea de frumusețe pentru că este subiectivă. Însă contează toate la un loc. Să fii și bine dezvoltată muscular, și striată (adică lipsa grăsimii corporale), dar să fii și încrezătoare. E ca la dansul sportiv până la urmă. Narcisa Martin antrenează în paralel la cel mai înalt nivel Cum este să fii sportivă de performanță și antrenoare în același timp?

Mi se pare că se îmbină foarte ușor pentru mine, deoarece petrec foarte mult timp în sală și îmi vine natural să lucrez cu sportivele. Lucrez foarte mult cu junioare. Asta înseamnă între 16 și 23 de ani. Acum, în ultima perioadă, am avut de lucru și cu multe doamne de la Masters. Asta înseamnă între 35 și 40 de ani. Mi se pare că este solicitat, într-adevăr, dar încerc să nu îmi suprapun competițiile. După ce termin cu Campionatul European mai este o lună până la Campionatul Național, unde mă voi deplasa cu toată echipa. Ce te bucură mai tare? Realizările tale sau cele ale elevelor?

Sunt diferite tipuri de bucurie, dar aș putea spune că legat de rezultatele mele m-am cam obișnuit și poate câteodată mă aștept. Și atunci emoția este mult mai intensă când urcă sportivele mele pe scenă. La final explodez de bucurie când urcă pe podium.

Cele mai performante sportive antrenate de Narcisa Martin Mădălina Stanca Vicecampioană Naționala Juniori (2021-2023)

Dublă Campioană Națională seniori și Fit Pairs (2023)

Locul 3 Arnold Classic (⁠2023)

Dublă Campioană Balcanică Juniori și Seniori (⁠2024)

Campioană Balcanică Absolută Juniori (2024)

Campioană Europeană Juniori și Seniori (⁠2024)

Dubla Campioană Națională Juniori și Fit Pairs ⁠(2024)

Vicecampioana Națională Seniori (2024)

Locul 4 Mondial Juniori și 5 Seniori (2024)

Locul 3 Mondial Juniori (2025) Diana Cristea Vicecampioană Națională Seniori (2022)

Campioană Balcanică Seniori (2023) Diana Sima Campioană Națională și Campioana Națională Absolută Seniori Bodyfitness (2024)

⁠Vicecampioană Națională Seniori Bodyfitness (2025) Alexia Ardelean câștigătoare a 4 medalii de argint și a două medalii de bronz la Campionatul Național (2025) Clara Huzu Campioană Națională și Vicecampioana Națională Masters (2025) Lenuța Perdutu Campioană Națională Masters (2024 și 2025) Delia Micșa Locul 3 Junioare Bikini (2023)

Locul 3 Senioare Bikini (2023)

Campioană Națională Fit Model Senioare (2024)

Locul 2 - Fit Model Junioare (2024)

Locul 3 - Bikini Junioare (2024) Aniella Ponta Locul 3 Bikini Junioare (2024)

Ce ai vrea să știe publicului legat de tine, dincolo de performanțele sportive. Cum ești tu ca persoană?

Poate o să îmi fie puțin mai greu să răspund la întrebarea aceasta pentru că practic acest sport de mai bine de 10 ani. Cumva am ajuns să mă identific ca persoană automat ca un sportiv de performanță. Nu prea am timp liber. Tot timpul îl dedic sportului de performanță, pregătirilor și ulterior sportivelor cu care lucrez. Aș putea să spun că îmi place să ies la cafea, să mă odihnesc și să stau la soare, să mă reîncarc. Nu în sensul de stat la plajă, ci să fac plimbări în aer liber. Deci este un fel de relaxare activă?

Da, îmi place să mă plimb, să mă urc pe munți. Da, este o odihnă activă. Mai mult mă refer la o odihnă mentală. La piscină nu stau niciodată. Nu îmi place să stau pe șezlong la soare. Mă bucur foarte mult că a venit primăvara. În ultima săptămână am ieșit să fac cardio în aer liber. Nu am mai stat în sală să fac cardio pe bandă și m-am bucurat de soare. Narcisa se pregătește de nunta cu Cristian Martin Spuneai la începutul discuției noastre că te pregătești pentru nuntă. Cum împaci viața personală cu cea sportivă, profesională?

Mie mi se pare că sunt foarte organizată și perfecționistă. Îmi place să fac lucrurile din timp. Așadar, deși nunta este în septembrie, trei sferturi din nuntă este deja organizată. Mi-am cumpărat și rochia de mireasă, avem și costumul mirelui. Totul e pus la punct deja și simt că mi-a prins bine în pregătirea de Campionat European să îmi mai ocup mintea și cu altceva ca să fiu mai relaxată. Este totuși o provocare să îmbini iubirea cu sportul?

Soțul meu este și el culturist de performanță. Face și el parte din lotul național și ne este foarte ușor să împăcăm viața de sportiv cu viața de familie acasă. Avem cumva același program dietetic, același program de antrenament. Ieșim împreună în aer liber să ne facem pașii, cardio. De antrenat nu prea ne antrenăm împreună. Ăsta e un lucru bun. Că mai putem să ne aerisim mintea. Este mai ușor când ținem amândoi pregătire competițională, deoarece în casă o să găsim numai pește și orez. Este mai dificil când unul este în pauză și mai sunt și alte alimente în dulap.

Palmaresul lui Cristian Martin, soțul Narcisei Campion Național Culturism Juniori (2017, 2018)

Vicecampion Balcanic Culturism Juniori (2018)

Vicecampion Național Culturism Seniori (2018)

Campion Național Culturism Seniori (2019, 2020, 2021)

Campion Balcanic Culturism Classic Seniori (2020)

Locul 3 Campionatul European Culturism Classic Seniori (2020)

Campion Național Absolut Culturism Classic Seniori (2021)

Vicecampion Național Culturism Seniori (2025)

Campion Național Absolut Classic Physique (2025) Ai dori să transmiți un mesaj pentru sportivii aflați la început de drum în lumea fitnessului și a culturismului? Sau pentru iubitorii amatori ai acestui sport?

Pentru oamenii care fac fitness pentru sănătate și plăcere, aș putea să le transmit că, deși la început pare că nu vin rezultatele, să nu se lase! Inevitabil dacă se țin zilnic de treabă vor apărea rezultatele. Iar pentru adolescenții și tinerii care vor să încerce fitnessul la nivel de performanță le transmit că este cel mai frumos sport vizavi de ceea ce te poate învăța că este capabilă mintea. Poți să înveți lucruri mult mai profunde despre tine, că ești în stare de orice și cu adevărat să munți munții din loc. Cât de mult contează geneticul în fitness?

Este foarte important geneticul în fitness. Prima dată o să mă refer la structura osoasă cu care se naște fiecare individ. Contează foarte mult să fie niște proporții de genul: picioare lungi, clavicule lungi în așa fel încât talia și bazinul să fie mai înguste. La aceste lucruri ne uităm prima dată. Și, bineînțeles, să nu fie deficiențe de genul scolioză sau alte probleme la nivel de coloană sau genunchi. Dar la nivel muscular?

După care geneticul contează la nivel muscular. Poate cum sunt inserțiile musculare. O fată care are coapsele mult mai rotunde se va încadra la o altă categorie, care se numește Wellness. O fată care nu își dezvoltă masa musculară atât de ușor pe coapse și îi rămân coapsele mai suple poate rămâne la Bikini Fitness sau chiar la Fit Model. Deci geneticul influențează foarte mult, însă nu consider că ar conta atât de mult când vine vorba de partea de slăbire. Acolo ține de fiecare persoană în parte să se țină de alimentație și de cardio. Cât de greu îi este unei persoane slabe să pună masă musculară în comparație cu cineva care vrea să slăbească?

Este mai greu pentru că durează mai mult timp, dar consider că la fel de greu este să te chinui să mănânci mai mult cum îi este unui persoane supraponderale să se chinuie să mănânce mai puțin. Efortul mental este același, dar unei persoane subponderale îi va lua mai mult timp să acumuleze greutate decât uneia supraponderale să dea jos.

Deci cu disciplină și efort orice persoană subponderală ar putea pune masă musculară?

Sigur că da! Bineînțeles că trebuie să mănânce mai mult și să sprijine procesul printr-un efort fizic cu greutăți, prin antrenamente de forță. Ce sacrificii sunt în spatele succesului tău din ultimii 10 ani?

Sacrificiile pe care le fac ca sportivă de performanță sunt, în primul rând, cele alimentare. Sportul pe care îl practic necesită consecvență și disciplină maximă în ceea ce privește planul alimentar. Mănânc foarte puține alimente. Le pot număra pe degetele de la o singură mână în perioadele competiționale. Dar social?

Sacrificiile vin la pachet, bineînțeles, și cu sacrificiile sociale. Cumva te autoizolezi de evenimente sociale, de prieteni, de familie. Nu poți să ieși în oraș, să mergi la diferite aniversări consumând ceea ce consumă și ceilalți. Dacă este ceva important, tot timpul iau caserola cu mâncare după mine. Mănânc doar gătit și gătit de mine. Nu pot să mănânc mâncare de la restaurant, chiar dacă este etichetată ca fiind sănătoasă. E mult mai greu decât își poate imagina oricine neangrenat în această lume...

Da, trebuie să știu exact cât ulei am cântărit în pregătirea unui piept de pui care poate părea simplu de făcut. Înainte de acești 10 ani de culturism și fitness am mai practicat atletismul de când sunt mică, de la vârsta de nouă ani. Și toată viața am făcut sport. Mai dorești să adaugi ceva?

Da! Legat de sportivii la început de drum sau de cei care practică din plăcere fitnessul. Îmi place să cred că o parte din misiunea mea ca sportiv și ca antrenor de fitness este să transmit mai departe ideea că se poate. Și prin toate mijloacele prin care pot, încerc să îi susțin pe alții care sunt la început. De aceea am ales să deschid în 2023 împreună cu soțul meu un club sportiv în Timișoara. Noi la club pregătim sportivii pentru a atinge cele mai înalte performanțe și pentru a-și îndeplini visurile.