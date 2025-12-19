VIDEO EXCLUSIV „Ăsta nu e un motiv.” Baschetbalistul Ștefan Grasu comentează Legea Novak la Poveștile Sport.ro

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Baschetbalistul Ștefan Grasu a comentat legea Novak în exclusivitate pentru Sport.ro.

Stefan GrasuPoveștile sport.ro
Ștefan Grasu (22 de ani) a fost invitatul lui Andru Nenciu în emisiunea Poveștile Sport.ro și a comentat unul dintre subiectele sensibile ale momentului, în baschetul autohton: Legea Novak.

Ștefan Grasu: „Legea Novak nu e un motiv ca noi, românii, să ne mulțumim că jucăm.”

„Legea Novak abia a fost dată. Îți dai seama că vedem comentarii și hate-ul pe care ni-l luăm de la oameni, după anumite meciuri,” a punctat baschetbalistul Ștefan Grasu.

„Nu valoarea trebuie să te pună în teren, și nu pașaportul?”, a fost întrebarea adresată de Andru Nenciu.

„Nu evoluezi instant. Îți trebuie timp.”

„Ba da. Ăsta nu e un motiv ca noi, ca români, să ne mulțumim că jucăm, chiar dacă nu ne antrenăm ca lumea. Mie asta mi se pare stupizenie. Dacă sunt sportivi care asta fac, este treaba lor.

Eu tot ce pot să zic că o să fac e că mă voi antrena din ce în ce mai mult ca să ajung din ce în ce mai bun, pentru că nu vreau să mă limitez la legea asta și la România,” a spus Ștefan Grasu în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Ștefan Grasu: „Eu mă voi antrena din ce în ce mai mult ca să devin din ce în ce mai bun.”

„Noi vrem să avem un viitor mult mai mare și cred că, ușor-ușor, multă lume va înțelege. Doar că nu ai cum să puști din degete și să se întâmple.

Legea asta s-a dat, sezonul ăsta deja jucăm cu 40% români în teren. Dar în trei luni, de când a început sezonul, ce pretenții poți să ai? Nu evoluezi instant. Îți trebuie timp, o durată mai mare. Dar cred că va fi frumos,” a declarat Ștefan Grasu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Ștefan Grasu a câștigat de două ori Liga Națională de Baschet Masculin, cu U-BT Cluj-Napoca, în 2021 și în 2022.

În prezent, fiul foștilor atleți, Costel și Nicoleta Grasu, evoluează pentru Dinamo București.

