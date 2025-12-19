Ștefan Grasu (22 de ani) a fost invitatul lui Andru Nenciu în emisiunea Poveștile Sport.ro și a comentat unul dintre subiectele sensibile ale momentului, în baschetul autohton: Legea Novak.

Ștefan Grasu: „Legea Novak nu e un motiv ca noi, românii, să ne mulțumim că jucăm.”

„Legea Novak abia a fost dată. Îți dai seama că vedem comentarii și hate-ul pe care ni-l luăm de la oameni, după anumite meciuri,” a punctat baschetbalistul Ștefan Grasu.

„Nu valoarea trebuie să te pună în teren, și nu pașaportul?”, a fost întrebarea adresată de Andru Nenciu.

„Nu evoluezi instant. Îți trebuie timp.”

„Ba da. Ăsta nu e un motiv ca noi, ca români, să ne mulțumim că jucăm, chiar dacă nu ne antrenăm ca lumea. Mie asta mi se pare stupizenie. Dacă sunt sportivi care asta fac, este treaba lor.

Eu tot ce pot să zic că o să fac e că mă voi antrena din ce în ce mai mult ca să ajung din ce în ce mai bun, pentru că nu vreau să mă limitez la legea asta și la România,” a spus Ștefan Grasu în emisiunea Poveștile Sport.ro.