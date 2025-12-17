VIDEO EXCLUSIV Gabriel Toncean, președintele FR de Culturism și Fitness, e invitat la Poveștile Sport.ro

Alexandru Hațieganu
Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare săptămână pe Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.

Gabriel TonceanpresedinteFederatia Romana de CulturismFitnessPoveștile sport.ro
Gabriel Toncean, la Poveștile Sport.ro

  • Toncean facebook6
Gabriel Toncean, președintele Federației Române de Culturism şi Fitness / Foto - Gabriel Chirea
Gabriel Toncean, discuție despre sport, culturism și România cu jurnaliștii Andru Nenciu și Amir Kiarash, la Poveștile Sport.ro

Zeci de povești din culturism, oameni model, concursuri pe toate meridianele și medaliile obținute în 2025 sunt doar câteva subiecte abordate de Gabriel Toncean la Poveștile Sport.ro, emisiune difuzată de Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.

Președinte al Federației Române de Culturism și Fitness, Toncean vorbește în emisiunea lui Andru Nenciu despre premiile din culturism, sportivii model de la Mister Olympia, Reghinul natal și dezvăluie, întrebat de jurnalistul Amir Kiarash, la ce aliment a renunțat din meniul său.

La Poveștile Sport.ro, Gabriel Toncean rememorează episodul în care l-a întâlnit pe starul de la Hollywood, Arnold Schwarzenegger (fost Mister Olympia), dar dezvăluie și lucruri neștiute despre fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo. Nu lipsește rubrica 'Întrebări-Fulger', nu lipsește nici descrierea făcută de șeful FR de Culturism pentru unul dintre cei mai valoroși sportivi din România. 

La Poveștile Sport.ro, Toncean explcă de ce culturismul înseamnă matematică, vorbește despre rolul unui nutriționist și spune de ce admiră o echipă uriașă din Spania.

Ce lucruri ar schimba Toncean în sportul românesc și secretul medaliilor de la Campionatul Mondial din acest an.... vedeți în emisiunea Poveștile Sport.ro - difuzată în fiecare săptămână de Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.

