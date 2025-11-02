Rapid a avut șansa de a pleca din Bănie cu toate cele trei puncte, dar Craiova a egalat prin Steven Nsimba, cu un penalty transformat în minutul 90+9.



Chiar și Costel Gâlcă, antrenorul giuleștenilor, a recunoscut că echipa sa nu ar fi meritat să câștige, după cum a arătat jocul. Ilie Dumitrescu, fostul mare internațional, în prezent analist TV, s-a arătat impresionat de jocul Craiovei și crede că echipa lui Mirel Rădoi arată ”cel mai bine” din campionatul intern.



Ilie Dumitrescu: ”Craiova arată cel mai bine din campionatul nostru”



Oltenii vor încheia turul cu 29 de puncte, pe locul trei. Lider poate fi FC Botoșani, dacă echipa lui Leo Grozavu va câștiga meciul cu Petrolul Ploiești, de luni.



„Ca joc, Craiova arată cel mai bine din campionatul nostru. Care sunt probleme acolo?

Astea pot fi rezolvat, există comunicare între părți. Dacă Rădoi va fi susținut, echipa asta arată foarte bine”, a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.



După acest rezultat, Rapid a ajuns la 32 de puncte, cu un singur punct peste FC Botoșani, care are un meci în minus.



În următoarea etapă, Rapid va juca pe teren propriu cu FC Argeș, în timp ce Universitatea Craiova, care rămâne pe locul trei, va juca tot ”acasă” cu UTA Arad.



Cum arată clasamentul după 15 etape:

