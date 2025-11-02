Deși giuleștenii au urcat provizoriu pe primul loc la finalul turului, Claudiu Petrila (24 de ani) a avut un discurs de o sinceritate rară, admițând că echipa sa nu merita cele trei puncte.



Rapid a condus de două ori, dar a fost dominată copios de olteni. "Dacă m-ați fi întrebat la pauză, răspunsul ar fi fost că da, suntem mulțumiți cu 1 punct", a început Petrila. "A doua repriză am marcat, apoi am fost egalați în minutul 97. OK, nu prea meritam victoria, dar să fii egalat în minutul 97 este puțin frustrant".



"Noi ne-am înmuiat puțin"



Petrila a identificat exact momentul în care Rapid a pierdut controlul jocului, indicând că startul slab al meciului a fost decisiv. Craiova a avut o ocazie uriașă, bară prin Cicâldău, după doar 30 de secunde.



"Am început foarte rău prima repriză, au avut ocazie mare în primul minut. Apoi nu am avut mingea, ceea ce nu este OK. Ei au prins curaj, noi ne-am înmuiat puțin. Cred că de acolo a plecat totul, de la prima fază", a transmis extrema rapidistă.



Jucătorul și-a asumat și o ratare importantă în minutul 27, singura altă ocazie mare a Rapidului, care ar fi putut schimba soarta partidei.



"A fost o fază foarte bună de echipă (n.r. - la primul gol, 1-0). Din păcate, apoi am avut o ocazie singur cu portarul și nu am reușit să marchez. Dacă am fi făcut 2-0 acolo, probabil că meciul ar fi fost altfel pentru noi. Dar asta este, este târziu acum", a mai spus Petrila.



Rapid a condus prin golurile lui Christensen (16') și Kramer (74'), dar Universitatea a revenit de fiecare dată prin Rus (29') și Nsimba (90+10', penalty), într-un meci în care oltenii au ratat numeroase alte ocazii clare.

