Rapid a fost la doar câteva secunde de a pleca din Bănie cu toate cele trei puncte, dar Marian Aioani a comis un penalty după ce l-a lovit cu pumnul în cap pe Steven Nsimba. Deși nu a acordat inițial penalty, Marcel Bîrsan a fost chemat de VAR pentru a redea faza, apoi a dictat lovitură de la 11 metri.



Același Nsimba a punctat în minutul 90+9 de la punctul cu var, astfel că Universitatea Craiova - Rapid s-a încheiat cu scorul de 2-2.



La finalul partidei, Costel Gâlcă, antrenorul giuleștenilor, a recunoscut că echipa sa nu ar fi meritat să plece cu toate cele trei puncte de pe ”Oblemenco”.



Costel Gâlcă: ”Așa văd eu și așa simt”



„O primă repriză sub orice critică, unii nu au existat în joc. A doua repriză ne-am așezat mai bine în teren, am stat mult mai bine, a fost o repriză mult mai bună din partea noastră. Am avut 2-1, dar per total nu cred că meritam să câștigăm.



Trebuia să stăm cu triunghiul sus, multe greșeli personale, am greșit sub presiune. În fotbal nu poți să dai fiecare mișcare, dinamica jocului te duce în alte poziționări.

﻿E important să poți să închizi centrul terenului. Suntem bine ca puncte, foarte bine, dar trebuie să creștem din toate punctele de vedere pentru că, dacă vrem să ne batem sus, la primele locuri, trebuie să dovedim cu cei de sus.



Sunt mulțumit de atitudine, de tot. O să avem perioade dificile și meciuri dificile. Așa văd eu și simt”, a spus Gâlcă, la flash-interviu.



După acest rezultat, Rapid a ajuns la 32 de puncte, cu un singur punct peste FC Botoșani, care are un meci în minus, cel cu Petrolul Ploiești de luni.



În următoarea etapă, Rapid va juca pe teren propriu cu FC Argeș, în timp ce Universitatea Craiova, care rămâne pe locul trei, va juca tot ”acasă” cu UTA Arad.

