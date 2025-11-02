Oltenii au primit vizita giuleștenilor duminică seară, de la ora 20:30, în main event-ul etapei #15 din sezonul regulat al Superligii României.

La capătul unui meci care s-a jucat în ritm de heavy ultimul gol s-a marcat în minutul 90+10!

Tobias Christensen a deschis scorul în minutul 16, Adrian Rus a restabilit egalitatea în minutul 29, în timp ce Lars Kramer a marcat în 74' și Stiven Nsimba în 90+10'.

Mirel Rădoi a explicat de ce a fugit la vestiare înainte să se termine meciul: ”Mai clar de atât nu se poate”

Înainte să se încheie meciul, Mirel Rădoi a mers la vestiare și nu a văzut live golul lui Stiven Nsimba din minutul 90+10.

După meci, antrenorul oltenilor a ținut să puncteze că voia să vadă reluările de la ”KO”-ul lui Marian Aioani care a generat și lovitura de pedeapsă a Craiovei.

Pe deasupra, Rădoi s-a arătat mulțumit de maniera în care au evoluat elevii săi și a ținut să puncteze că a fost cea mai bună repriză pe care a jucat-o Craiova de când a început sezonul.

”Probabil că da, am făcut o repriză foarte bună în multe meciuri, dar acum, la cald, așa pare, că a fost cea mai bună. Dar eu sunt mulțumit pentru cum s-a desfășurat toată partida. Am fost echipa care a condus ostilitățile.



Important e că jucătorii au acoperit zonele care trebuiau. Și cu puțin mai multă atenție la finalizare puteam să vorbim acum și de un alt rezultat.



Eu am fost bucuros, le-am spus și la pauză. E chestie de timp până când fotbalul te răsplătește. Atunci când joci ce vrei e chestie de timp. Și dacă pierdeam, era o chestiune de timp până când câștigam următoarele meciuri.



Am făcut o repriză foarte bună, la pauză n-am găsit nimic de partea Rapidului.



Eu nu am făcut nimic special, e meritul lor. Nu au făcut decât să se bucure de fotbal. Poate a existat o stare de relaxare. Mulți jucători nu au făcut pregătirea cu noi. Atunci trebuie să vedem cum îi introducem. Sunt mult elemente de care ținem cont. Mulți factori care influențează în bine sau în rău.



Nu am mai avut răbdare să văd live pe computer și am intrat în vestiar să văd reluările. Ce noi nu vedem în direct pe platforma pe care o avem, în interior dau și reluările. Mie mi s-a părut foarte, foarte clar. Nu avea cum să nu dea penalty. Dacă nu se dădea... Măcar lucrurile au fost clare.



La maximum cinci puncte de prima poziție. Dacă mâine s-ar încheia campionatul suntem la trei puncte. Punctul ăsta poate fi 0,5 să intră în play-off, pe o poziție cât mai sus. Avem un număr mare de partide pe care le-am câștigat. Eu văd partea bună a lucrurilor.



Cu fanii ce am discutat a fost privat. Atât timp cât sunt în fața echipei, eu nu vreau să conduc clubul, eu vreau să conduc echipa. Ce se întâmplă în vestiar e doar treaba mea, e doar responsabilitatea mea.



În clipa în care văd că lucrurile nu mai merg mă dau la o parte. La toate cluburile la care am fost am stăpânit vestiarul. Evident, cu respect și în limita bunului simț.



Ce se întâmplă în vestiar nu trebuie să le afle nici conducerea, nici nimeni. Acolo sunt lucruri pe care le discutăm cu noi. Am capacitatea să discut și apoi, când merg acasă, analizez”, a spus Mirel Rădoi după meci.

