VIDEO EXCLUSIV „Ce ți-am spus acum șase ani?" Emilian Dolha, despre „involuția" pe care o vede în societate

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Emilian Dolha, categoric despre una dintre temele care au marcat omenirea, în ultimul deceniu.

Retras din activitate de aproape un deceniu, Emilian Dolha este, în prezent, antrenor de portari la clubul de ligă secundă, Concordia Chiajna.

În emisiunea Poveștile Sport.ro, în care a vorbit deschis despre rupturile de deget suferite de-a lungul carierei, fostul portar al cluburilor Rapid și Dinamo București a abordat subiectul rețelelor sociale.

„Eu sunt considerat a fi defect.” Emilian Dolha vede rețelele sociale ca pe „o involuție”

La nivel global, se estimează că, la ora actuală, potrivit Statista, un om petrece aproximativ două ore și douăzeci de minute, în fiecare zi, pe rețelele sociale.

Despre acest subiect, Emilian Dolha și-a exprimat părerea nepopulară, în exclusivitate pentru Sport.ro.

„Ai Facebook sau Instagram?”, a fost întrebarea adresată de Andru Nenciu lui Emilian Dolha, moment în care fostul portar a început să râdă.

„Dacă m-ai mai întrebat acum șase ani...”, a replicat Dolha.

„Te-am întrebat acum șase ani, poate, între timp, ți-ai făcut,” a intervenit Andru Nenciu.

„Și ce ți-am spus atunci?”, a continuat Dolha.

„Că sunt niște maimuțăreli pe care le vezi pe-acolo și că nu ai nevoie de așa ceva,” a punctat Andru Nenciu.

Dolha: „Mi-am schimbat puțin părerea, în ultimii șase ani. Acum e mult mai rău.”

„Ok, mi-am schimbat puțin părerea. Acum e un pic mai rău decât acum șase ani. Mult mai rău. Totul e o involuție, practic. Evoluția e o involuție. Pentru mine. Dar eu sunt considerat a fi defect. Mie nu mi se pare, eu zic că-s corect. Îmi place să cred despre mine că am aptitudini de samurai, să mă duc pe drumul meu, să încerc să fiu loial, umil, dar ce se întâmplă... sunt considerat defect. Tuturor li se pare că e ceva normal. Mie nu,” a dezvoltat Emilian Dolha.

„Vrea cineva să te caute pe Instagram, nu te găsește,” a spus Andru Nenciu.

„Nu exist,” a răspuns, mulțumit, Emilan Dolha.

Marius Șumudică, primul care citea ziarele, pe vremuri

În concluzia acestei teme, Emilian Dolha a povestit cum obișnuia să citească presa sportivă, la începutul carierei.

„Zi de zi le citeam, la cafea, dimineața, dar Șumudică era șeful. Le lua la 6 dimineața și, după, venea în vestiar. Voia să fie primul informat și, după aceea, ne transmitea nouă. Ne întrebam de unde știe, iar, după ce primeam ziarele, vedeam,” a afirmat Emilian Dolha, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

