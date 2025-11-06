Ea e Natalia Iocsak, prima femeie pilot care a câștigat o etapă din Campionatul Național de Drift. Surpriză de la Red Bull Driftbrothers

Natalia Iocsak (22 de ani), campioană la Drift Kings, a vorbit deschis pentru Sport.ro despre obiectivele pe care și le-a stabilit în carieră. Sportiva din Satu Mare și-a propus să participe la cât mai multe competiții internaționale pentru a-și crește nivelul.

Natalia Iocsak își propune să progreseze în lumea curselor

Ea a amintit, de asemenea, că drumul către succes nu este unul ușor nici în curse. Până să ajungă să aibă succes, Naty a trebuit să accepte mai multe înfrângeri și să muncească pentru a progresa.

„Obiectivul meu este să particip la cât mai multe competiții atât europene, cât și mondiale. Este un nivel mai bun în străinătate din toate punctele de vedere, inclusiv cel al piloților. Dacă particip la nivel european și mondial, am ocazia să concurez cu cei mai buni.

Și întotdeauna dacă vei concura cei mai buni, vei avea ocazia să evoluezi și să înveți foarte multe lucruri, chiar dacă piezi. Până să ajung să fac performanță, am pierdut extraordinar de mult. Nu este chiar atât de ușor, trebuie să te dedici.

Trebuie să muncești foarte mult, să îți dorești să înveți, să îți accepți greșelile și să le cunoști, deoarece fac parte din proces. Acesta este scopul meu”, a transmis Natalia Iocsak, la emisiunea „Poveștile Sport.ro”.

Natalia a prezentat mașina cu care a obținut succesul

Natalia Iocsak este femeia care a scris istorie în driftul românesc. În vârstă de 22 de ani, sportiva din Satu Mare este campioană la Drift Kings și în ultima etapă de la Campionatul Național de Drift a ocupat primul loc!

La „Poveștile Sport.ro”, Natalia Iocsak și-a prezentat mașina, un BMW E46 în două locuri, care dezvoltă până la 890 de cai putere! Cu această bestie a câștigat un amalgam de medalii de-a lungul carierei sale în motorsport.

„Am un BMW E46 cu Body Kit de M2. Un motor LS. Prima hartă dezvoltă 759 de cai putere, iar a doua hartă 890 de cai putere. Avem și hartă pe benzină, că noi ne dăm cu alcool etilic, că răcește mai bine motorul și câștigăm și mai bine din punctul de vedere al puterii.

E cu două locuri. În interior avem țevile, rollcage-ul, cușca. În caz de impact ține mașina. Cel mai important lucru. Avem scaune scoică. Centuri din șase puncte.

Volanul e normal. Cutia e secvențială. Nu e manuală. Frână hidraulică. Reușim să rupem aderența cu ea”, a spus Natalia Iocsak.

Natalia Iocsak, povești despre visul din copilărie

Născută cu pasiunea pentru curse în vene, Natalia Iocsak redefinește limitele motorsportului. Originară din Livada, Satu Mare, România, Naty a crescut într-o familie în care viteza și adrenalina au fost mereu un mod de viață. Cu un tată și un frate piloți de raliuri, era firesc ca și ea să fie atrasă de sunetul motoarelor turate. Însă ceea ce a început ca un vis din copilărie s-a transformat rapid într-o carieră plină de succese.

În 2024, Natalia și-a îndeplinit unul dintre cele mai mari visuri: participarea la o etapă din campionatul european Drift Masters, alături de cei mai buni piloți din lume. Să fie la start lângă Kalle Rovanpera, dublu campion mondial la raliuri, a fost o dorință devenită realitate.

