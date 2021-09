Cele mai bune documentare tv despre sport disponibile în 2021. Un singur film despre fotbal, în top 10

Cel mai bine cotat documentar despre sport este despre cariera legendarului baschetbalist Michael Jordan.

Printre cele mai apreciate documentare tv din 2021 se numără cele despre viața și cariera legendarului baschetbalist american Michael Jordan, de șase ori campion în NBA cu Chicago Bulls, cel despre culisele curselor de Formula 1 și unul care are ca subiect doi jucători de golf. Singurul documentar despre fotbal din top 10 prezintă dramatica decădere a clubului englez de fotbal Sunderland FC.

Cele mai apreciate documentare sportive din 2021:

1. The Last Dance - despre cariera lui Michael Jordan, legenda din NBA, focusat pe ultimul sezon petrecut la lui Chicago Bulls / produs de ESPN Films și Netflix / nota 9.1 din 10 / 1 sezon, 10 episoade

2. Formula 1: Drive to Survive - documentar care prezintă culisele curselor de Formula 1, rivalitățile dintre piloți și lupta acerbă pentru puncte și pentru titlul mondial / produs de Formula 1 și Netflix / nota 8.6 / 3 sezoane, 30 episoade

3. This Could Go Anywhere - documentar care urmărește călătoriile jucătorilor de golf Brendon "Baz" McCullum și Phil "Tuffers" Tufnell, care explorează cele mai pitorești trasee de golf din Noua Zeelandă / produs de EQ MEdia Group / nota 8.6

4. Last Chance U - documentar care explorează viața și cariera mai multor jucatori de fotbal american de la East Mississippi Community College, dezvăluind dificultățile din viața privată și încercarea de a progresa sub supravegherea antrenorului Buddy Stephens / produs de Conde Nast Entertainment, Endgame Pictures, Boardwalk Pictures / nota 8.4 / 5 sezoane, 40 episoade

5. Last Chance U: Basketball - spin-off al documentarului Last Chance U, urmărește activitatea echipei de baschet East Los Angeles College Huskies, în încercarea de a câștiga California State Basketball Championship / produs de Boardwalk Pictures / nota 8.4 / 1 sezon, 8 episoade

6. El limite infinito - documentarul urmărește ascensiune pe cea mai lungă cățărare din Himalaya a argentinianului Jean Maggi, care a contractat o boală la naștere și nu a mai putut merge normal, dar infirmitatea nu l-a împiedicat să încerce să-și depășească limitele fizice și psihice / produs de 100 Bares / nota 8.2 / 1 episod, 39 minute

7. The Dawn Wall - documentar despre ascensiunea alpiniștilor Tommy Caldwell și Kevin Jorgeson pe traseul Dawn Wall al vârfului El Capitan din Yosemite National Park (California), unul dintre cele mai dificile din lume. Cei doi au trăit la înălțime timp de câteva săptămâni și au atras atenția mass-media asupra temerarei lor acțiuni / produs de Red Bull Media House&Sender Films / nota 8.1 / 1 episod, 1 oră și 40 minute

8. Cheer - documentarul prezintă povestea celor 40 de majorete ale echipei Navarro College Bulldogs din Corsicana (Texas), care se pregătesc să concureze la prestigioasa competiție National Cheerleading Championship, organizată anaual la Daytona Beach (Florida) / produs de Boardwalk Pictures, CaviarOne, Potato Productions / nota 8.1 / 1 sezon, 6 episoade

9. Sunderland 'Till I Die - documentarul prezintă zbuciumata luptă a clubului englez de fotbal Sunderland, din sezoanele 2017-2018 și 2018-2019, care a încercat să revină în Premier League, dar a retrogradat în Liga a 3-a, din cauza managementului defectuos și a problemelor financiare cronice. În ciuda rezultatelor slabe, fanii "Pisicilor Negre", unii dintre cei mai fanatici din Anglia, au rămas alături de club / produs de Fulwell 73 / nota 8.1 / 2 sezoane, 14 episoade

10. Rising Phoenix - prezintă poveștile mai multor sportivi cu dizabilități fizice, dar și ascensiunea Jocurilor Paralimpice, competiție care a devenit al treilea cel mai important eveniment sportiv la nivel mondial / produs de HTYT Films, Misfits Entertainment, Passion Pictures / nota 8.1 / 1 episod, 1oră și 45 minute

Alte documentare de excepție disponibile pe rețelele de streaming video:

Diego Maradona (2019 / dedicat marelui fotbalist argentinian), Athlete A (2020 / infiorătoare poveste a prădătorului sexual Larry Nasser, medicului lotului feminin de gimnastică al SUA, care a agresat zeci de sportive), Free Solo (2018 / povestea primei ascensiuni fără coardă de protecție al vârfului El Capitan, realizată de alpinistul american Alex Honnold), OJ: Made in America (2016 / povestea procesului lui OJ Simpson, fost fotbalist american acuzat că și-a ucis soția, unul dintre cele mai mediatizate din istoria SUA), Kicking & Screaming (1995 / povestea inventării fotbalului în Anglia și cum a evoluat de-a lungul timpului), No No: A Dockumentary (2014 / despre viața și cariera jucătorului de baseball Dock Ellis, care a reușit prestația perfectă din acest sport, în 1970, când ar fi fost sub influența drogului LSD), An Impossible Job (1994 / istoria campaniei ratate de naționala Angliei în preliminariile CM 1994, sub comanda selecționerului Graham Taylor), A Sunday In Hell (1977 / povestea cursei de ciclism Paris-Roubaix din 1976), Tyson (2008 / documentar despre controversatul boxer Mike Tyson, considerat de mulți cel mai bun pugilist din toate timpurile, dar și viața sa extrasportivă dezordonată), Freedom's Fury (2006 / povestea sângerosului meci de polo dintre Ungaria și URSS, de la Olimpiada din 1956, pe fondul tensiunilor politice dintre cele două țări), Hillsborough (2016 / documentar despre tragedia de pe stadionul Hillsborough, unde s-a înregistrat 96 de decese, după o busculadă la meciul Liverpool - Nottingham Forest, disputat pe 15 aprilie 1989), Deep Water (2006 / povestea Sunday Times Golden Globe Race, o celebră cursă de yachting), When We Were Kings (1996 / documentar despre cariera boxerului Muhammad Ali), Senna (2010 / documentar despre viața și moartea lui Ayrton Senna, legendarul pilot de F1), The Two Escobars (2010 / povestea lui Pablo Escobar, cel mai mare narcotraficant din istorie și sponsor al naționalei Columbiei și al clubului Deportivo Independiente Medellin, dar și a lui Andres Escobar, fotbalistul columbian asasinat după autogolul din meciul cu SUA, de la CM 1994), Dark Horse (2015 / istoria unui grup de oameni obișnuiți, care strâng bani pentru a cumpăra un cal de curse, care câștigă în final Welsh Grand National), Undefeated (2011 / povestea echipei de fotbal american Manassas Tigers, care a câștigat Oscarul la categoria Best Documentary Feature), Class of '92 - Out of their League (2015 / povestea grupului de juniori promovați de Alex Ferguson la prima echipă a lui Manchester United, care s-au transformat în jucători de clasă mondială, apoi au devenit acționari la Salford City FC, club din diviziile inferioare), The Perfect Day (2016 / documentar despre câștigarea CM 1998 de către naționala Franței), Planet FIFA (2016 / documentar care explorează acuzațiile de corupție din interiorul FIFA), Manchester City: All or Nothing (2018 / imagini din culisele echipei conduse de Pep Guardiola), In Cruyff - The Last Match (2015 / povestea sosirii lui Johan Cruyff la FC Barcelona și cum a schimbat acesta decisiv clubul catalan), Ronaldo vs Messi - Faceoff! (2018 / despre rivalitatea dintre superstarurile Leo Messi și Cristiano Ronaldo), First Team: Juventus (2017 / documentar care urmărește performanțele reușite de cel mai mare club al Italiei și poveștile fotbaliștilor din lotul "Bătrânei Doamne")