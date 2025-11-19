La lansare au luat parte nume mari din fotbalul românesc precum Gică Hagi, Marius Lăcătuș, Victor Pițurcă, Adrian Bumbescu și chiar și Valentin Ceaușescu.

Laszlo Boloni, despre absența lui Cristiano Ronaldo din documentarul său

Deși inițial s-a vehiculat faptul că Cristiano Ronaldo, starul care evoluează în prezent în Arabia Saudită, la Al Nassr, va apărea în documentarul despre viața lui Laszlo Boloni, în cele din urmă, portughezul nu și-a mai făcut apariția.

La lansarea oficială a peliculei, Boloni a fost întrebat despre absența lusitanului, iar legendarul fotbalist și antrenor a transmis că cvintuplul câștigător al Balonului de Aur nu obișnuiește să apară în astfel de producții.

”Dacă la sfârșitul filmului îi întrebați pe regizori, vor da un răspuns pe care eu îl cunosc, dar nu îl pot reda atât de precis. Ronaldo nu a apărut nici în filmul lui Ferguson (n.r. Sir Alex Ferguson), nici în filmul lui Beckham, cred.

(n.r. La vizionare cine v-a impresionat dintre Quaresma, Witsel și Petr Cech?) Toți îmi sunt dragi, cu toți păstrez un contact direct. La vremea respectivă, cel care m-a impresionat cel mai mult a fost Petr Cech”, a spus Ladislau Boloni.

