”Il Fenomeno” este mai mult decât un documentar sportiv. Este portretul sincer, intens și atent nuanțat al unuia dintre cei mai iubiți și controversați fotbaliști din istoria României. Adrian Mutu. Jucătorul care a fascinat Italia, a impresionat Europa și a trăit o viață la limita dintre glorie și prăbușire.



Printre numeroasele sale performanțe, Adrian Mutu deține recordul de cele mai multe reușite ale românilor în Serie A, 103 goluri, și împarte, cu 35 de reușite în 78 de selecții, prima poziție în topul golgheterilor de la naționala României alături de Gheorghe Hagi, idolul său din copilărie.



”Briliantul” s-a retras în 2016 după o carieră de 20 de ani la cel mai înalt nivel. De atunci, a intrat în lumea antrenoratului și dirijat echipe precum Rapid, CFR Cluj, Neftchi Baku, Voluntari, Petrolul, FCU Craiova, Wahda Reserve, dar și naționala U21 în perioada 2020/21.



INTERVIU cu Adrian Mutu: ”Vreau ca Tiago să-mi urmeze pașii”. Ce a spus despre documentar, națională și unde ar vrea să antreneze



Satisfăcut de cum a ieșit documentarul?

Din punctul meu de vedere, foarte satisfăcut! Sper ca mesajul să fie înțeles clar, în special de tineri. Atât de cei care se află la început de drum, cât de și cei care se află într-un moment mai puțin plăcut al vieții lor. Remus trebuie felicitat, a făcut o treabă bună.



Sunt emoții?

Nu neapărat atunci când mă uit la film, că l-am văzut. Da, e plin de emoție. Am avut și momente în care am fost vulnerabil. Mai ales atunci când se vorbea despre mama. Mai mult am emoții pentru această seară, că nu am mai trecut prin acest lucru. Puține emoții sunt.

Ce spune Tiago, fiul tău, despre documentar? Vrei să-ți urmeze pașii?

Eu vreau, dar important e să vrea el. Asta contează cel mai mult. Nu știu cum, la noi a fost un lucru normal. Acum, probabil, o să-și dea seama de acest film, că o să vadă atâta lume aici. Plus că sunt și colegii lui în sală (n.r. de la academie). O să discut cu el zilele următoare și vom vedea ce reacție are. Trebuie să mai facem un interviu după (n.r. râde).



”Hagi a fost idolul meu în copilărie”

Ce sfaturi ai primit de la Hagi?

Cred că am 27 de ani de când tot vorbesc cu Hagi. Bineînțeles, de-a lungul acestor ani mi-a dat o grămadă de sfaturi interesante. Îl știți pe Gică, în stilul lui, cum este. A fost un idol pentru mine în copilărie. Atunci când vorbește e bine să-l asculți.



Aș vrea să te întreb despre națională. Ce facem cu Turcia?

Eu sper că da. Sper ca meciul să nu se joace la Istanbul, va fi o atmosferă grea pentru noi. Eu sunt încrezător, optimist. De-a lungul timpului, palmaresul nostru contra Turciei e favorabil. Pe vremea mea îi băteam mai tot timpul. Un semn de întrebare ne ridică forma Turciei, că a progresat mult în ultimul timp. Ne va aștepta un meci dificil. Sper ca România să reușească. Sper să fim la Mondial!



Există jucători de la tineret pe care i-ai antrenat și evoluează acum la prima reprezentativă. Și-a atins cineva, din perspectiva ta, potențialul maxim?

Unii dintre ei sunt în încă în procesul ăsta de dezvoltare al potențialului. Ei au valoare, au arătat că atunci când au fost chemați în cauză, la U21, au dat dovadă de caracter, acum... Știți cum e, când ajungi la maturizare în fotbal, poate să dureze un pic mai mult sau poate să fie o perioadă mai scurtă. Eu sper ca ei să lovească potențialul chiar la meciurile de baraj și să ne califice la Mondial.



”Dacă atunci am valorat 23 de milioane, acum aș fi valorat de patru ori mai mult”



În contextul sumelor vehiculate astăzi, cât ai fi valorat?

Nu știu, dar am văzut ceva în ziar sau la televizor... Cineva făcea o socoteală și ajungea undeva la 100 de milioane. Dacă am valorat atunci 23, acum 24 de ani, probabil că acum ar fi fost de patru ori mai mult.



Mai ții legătura cu cineva de la Chelsea?

Da, vorbesc. Au fost și la meciul meu de retragere. Melchiot, Hasselbaink, Makelele. Am mai vorbit și cu ceilalți, dar nu des. Ne salutăm cu toții, bineînțeles, că am jucat împreună.



Cu Abramovici ai mai vorbit?

Nu am mai vorbit și nici nu l-am mai văzut de atâția ani. Dacă o să-l văd, probabil că o să-l salut. Dar are și el problemele lui acum.



”Ar fi ideal să încep la Fiorentina și, pe urmă, să o antrenez pe Juventus”



Fiorentina sau Juventus? Unde ai antrena?

Juventus a avut mai mult succes european. Aș vrea să încep niște ani la Fiorentina, să câștig ceva cu Fiorentina și, apoi, să o antrenez și pe Juventus. Ar fi ideal așa!



Cât de important e să avem un antrenor român, pe Cristi Chivu, în Serie A?

E important, că e la vicecampioana Europei, e finalistă de Champions League. Are o echipă importantă pe mâini. E important pentru noi, că ne mândrim cu el și, în același timp, dă valoare și antrenorilor români. Inter e o echipă foarte mare și toți antrenorii și-ar dori să fie acolo.



”Pe Guardiola și Arteta îi simpatizez din Premier League”



Ai vreo preferată în Premier League?

Mie îmi place de Pep Guardiola. Îmi place și de Arteta. În ultimul timp o apreciez mai mult pe Arsenal. Mi se pare o echipă mai tânără decât City. Îmi place cum joacă și modul lor de a interpreta strategia pe care o vrea Arteta. Pe ei îi simpatizez.



Ai jucat împotriva lui Arteta.

Da, suntem apropiați de vârstă. A fost un mijlocaș bun, dar nu să zicem așa că a fost unul să sară în ochi.



Cum ți se pare Chelsea acum? Au șanse la titlu?

Au, au. Și mai ales în Champions League am văzut lucruri interesante la Chelsea. Pe Enzo îl știu, am jucat cu el mulți ani. Îl și cunosc ca persoană. Face o treabă bună, au avut un sezon trecut bun. Și, acum, în cupele europene e o echipă redutabilă. E posibil să ia, da.

Cifrele lui Adrian Mutu

