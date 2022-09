Mbappe, furios și iute. A intrat în TOP 10 marcatori all-time ai Franței. Cum arată ierarhia

Atacantul Kylian Mbappe, autorul primului gol al Franţei în partida cu Austria (2-0), disputată joi seară pe Stade de France în Liga Naţiunilor, a intrat în Top 10 al celor mai buni marcatorilor din istoria selecţionatei ţării sale, informează L'Equipe.

La cea de-a 58-a sa selecţie alături de Les Bleus, Mbappe a marcat al 28-lea său gol pentru naţionala franceză, în minutul 56 al jocului cu austriecii, egalându-l astfel pe Youri Djorkaeff.

Mbappe (23 de ani) se află acum la doar două goluri distanţă de Just Fontaine şi Jean-Pierre Papin în clasamentul istoric al golgheterilor "cocoşului galic".

Tot joi, atacantul Olivier Giroud (35 ani), a devenit cel mai vârstnic marcator din istoria Les Bleus, după ce a reuşit să înscrie al doilea gol al francezilor în partida de Stade de France (min.65).

Giroud a ajuns astfel la un total de 49 de goluri, apropiindu-se la două reuşite de golgheterul absolut al naţionalei Franţei, Thierry Henry (51 goluri).

Mbappe on his last 10 games for France ????????

⚽️ 11 goals

???? 5 assists

???? 16 G/A in 10 games

