Lionel Messi s-a decis: "El este cel mai bun din istorie"

Lionel Messi, unul dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile, a împărtășit recent admirația sa profundă pentru Michael Jordan, legendarul jucător de baschet.

Messi, care este în lotul Argentinei pentru Copa America care se joacă în Statele Unite, și-a exprimat dorința de a face o fotografie cu Jordan și a reflectat asupra impactului monumental al acestuia asupra sportului.

În ciuda statutului său legendar, Messi a mărturisit cu umilință admirația sa pentru Michael Jordan. Superstarul argentinian a evidențiat cât de impresionat a fost de ledenda din NBA după ce a vizionat popularul serial de pe Netflix, 'The Last Dance'.

"Pe plan sportiv, mi se pare cel mai bun din istorie", a declarat Messi, citat de NBA Central.

"După ce am văzut serialul despre el și am aflat mai multe... e uimitor. Asta m-a făcut să învăț mai multe despre ce a fost el, și e păcat că nu am putut trăi acea perioadă, să-l văd în direct. Mi-ar fi plăcut foarte mult", a adăugat "La Pulga".

Lionel Messi says Michael Jordan is the greatest of all time

“It seems to me, in terms of sports, he’s the greatest there is (…) But after having seen his series and getting to know a bit more about him, you know, ‘The Last Dance’, it just blows your mind, it’s a masterpiece,… pic.twitter.com/rLZPrKPQn1