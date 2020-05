Cel mai complet documentar despre viata lui Muhammad Ali: secretele care au facut un mare campion

Netflix, una dintre cele mai mari platforme online pe care sunt disponibile filme, seriale si documentare, isi imbogateste lista dedicata sportului.

Din 1 iunie, pe Netflix va fi disponibil documentarul "I Am Ali", care prezinta viata boxerului Muhammad Ali.



Documentarul, lansat in 2014, cuprinde inregistrari audio si video din arhiva personala a sportivului, interviuri cu membri ai familiei si prieteni, oameni care l-au cunoscut si admirat. "I Am Ali" se focuseaza si asupra celor mai importante meciuri jucate de boxer de-a lungul timpului, cu Joe Frazier, George Foreman sau Sonny Liston.

In documentarul de 111 minute, mai apar campionul Mike Tyson, care povesteste despre cum, urmarindu-l pe Muhammad Ali, visa sa ajunga la acelasi nivel cu el, sau Tom Jones, artistul care marturiseste ca i-a admirat personalitatea si stilul de a boxa.

Reamintim ca americanul nascut sub numele de Cassius Marcellus Clay a incetat din viata pe 3 iunie 2016, la varsta de 74 de ani. El a disputat, de-a lungul carierei, 61 de partide, fiind invingator in 56 dintre ele, de 37 de ori prin KO.

Referitor la sport, pe Netflix mai sunt disponibile o multime de alte filme, seriale si documentare, cum ar fi The Last Dance, care ilustreaza evolutia carierei lui Michael Jordan, Race, care spune povestea adevarata a sportivului afro-american Jesse Owens, care a scris istorie la Jocurile Olimpice din 1936, de la Berlin, sau Barça Dreams, care exploreaza filosofia si istoria supercampioanei catalane, unul dintre cele mai iubite cluburi de fotbal din lume.