DARREN CAHILL FACE ANUNTUL DE ULTIMA ORA: SIMONA HALEP FILMEAZA UN DOCUMENTAR!

Simona Halep filmeaza un documentar, potrivit lui Darren Cahill.

Darren Cahill a anuntat pe Instagram ca Simona Halep va fi in prim-planul unui film-documentar. Ar fi al doilea documentar al unui tenismen lansat in perioada recenta, dupa "Resurfacing," care il are ca protagonist pe Andy Murray.

Antrenorul australian a anuntat vestea, insotita de un videoclip in care Darren Cahill preia pozitia cameramanului care se straduieste sa surprinda cel mai bun unghi pentru loviturile executate de Simona Halep in cadrul unui antrenament.

"Se filmeaza documentarul, lume, se filmeaza documentarul," a scris Darren Cahill pe retelele sociale.

Simona Halep are in palmares doua titluri de mare slem, la Roland Garros 2018 si la Wimbledon 2019. Halep a stabilit in acest an recordul absolut pentru durata minima a unei finale de Grand Slam la feminin, 56 de minute de joc impotriva Serenei Williams.