Simona Halep, mai sincera ca niciodata in documentarul difuzat de PRO TV: "Mi s-a intamplat sa joc atat de prost incat tot ce voiam era sa fug de pe teren!"

Simona Halep a dezvaluit cum percepe momentele in care esecul pare sa se tina scai de jocul sau.

In documentarul "3 mm" difuzat de PRO TV, Simona Halep a dezvaluit cum a resimtit momentele de cumpana pe care le-a trait in competitiile oficiale de tenis de-a lungul anilor.

Campioana en-titre de la Wimbledon a explicat cum percepe pe moment greutatea unui esec, dar si cat de dificil este modul in care trebuie sa gestioneze lipsa rezultatelor pozitive pe teren.

Simona Halep: "Mi s-a intamplat sa joc atat de prost incat singurul lucru pe care mi-l doream era sa fug de pe teren!"



"Este demoralizant sa te antrenezi ore intregi, zile intregi, saptamani intregi, sa ajungi acolo si sa pierzi in primul tur, cand tu joci perfect la antrenament. Simti ca pica cerul pe tine si ca nu mai exista sansa. Te gandesti: 'de ce sa mai muncesc? Am muncit degeaba!', ai tot felul de ganduri. Mi s-a intamplat sa joc atat de prost incat singurul lucru pe care mi-l doream e sa ies afara, sa fug de pe teren, pentru ca jucam un joc rusinos, ma simteam neputincioasa, nu imi placea ceea ce fac. In momentele acelea am simtit cu adevarat ca nu e locul meu pe teren," a afirmat Simona Halep in documentarul sustinut de Banca Transilvania.

"Mi-e rusine de mine in primul rand, adica nu m-as gandi la ce o sa zica lumea. Mi-e rusine de mine si de echipa mea, pentru ca impreuna muncim, impreuna stam zi de zi pe teren, ne sar ochii cat alergam, fiecare se streseaza in felul lui, iar eu intru in teren si nu pot sa fac ceea ce trebuie sa fac, iar atunci mi-e rusine de ei si de mine," a adaugat Simona Halep in acelasi documentar.