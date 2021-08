„Laporta, valetul lui Florentino!” Revoltă pe Camp Nou împotriva președintelui Barcelonei după plecarea lui Messi 

Catalanii debutează în noul sezon din La Liga cu Real Sociedad, pe Camp Nou, însă atmosfera nu se anunță a fiind una de sărbătoare. Deși este primul meci la care fanii pot asista după pandemie, Barcelona nu a reușit să vândă toate cele 30 000 de bilete, suporterii fiind încă supărați după plecarea lui Leo Messi.

Legenda clubului urma să își prelungească înțelegerea cu Barcelona după ce ajunsese la un acord cu șefii, însă fix în acea zi a aflat că totul a picat, din cauza problemelor financiare ale clubului. Plafonul salarial din La Liga era cu mult depășit de salariile catalanilor, acesta fiind principalul motiv pentru care s-a renunțat la cel mai important jucător al clubului, după cum a explicat Laporta.

La conferința de despărțire, Messi a lăsat de înțeles că a acceptat să i se scadă salariul cu 50%, însă dacă era nevoie de mai mult ar fi fost dispus să facă și alte eforturi, dar din partea clublui nu a mai venit nicio propunere.

Suporterii Barcelonei sunt încă furioși pe decizia luată, fiind siguri că Messi putea fi ținut dacă clubul ar fi renunțat la mai mulți jucători care nu au ajutat în ultimii ani și ale căror salarii sunt extrem de mari. Mai mult, aceștia au acuzat că conducerea nu a făcut suficiente eforturi pentru a-l păstra pe Leo Messi.

Înainte de meciul cu Sociedad, fanii au mers pe Camp Nou și au afișat mai multe bannere împotriva președintelui catalan.

„Laporta Iuda, l-ai trădat pe Dumnezeu” (n.r D10S)

„Laporta, valetul lui Florentino!”

„Barcelona nu este afacerea ta”

„Messi este în Paris, tu ești în Ibiza”

„Barca da, Laporta nu”, sunt doar câteva dintre mesajele suporterilor afișate pe Camp Nou.

???? Some banners put up near the Camp Nou, ahead of today’s opener:

“Laporta traitor, you betrayed D10S [Leo]”

“Laporta, Servant of Florentino”

“Barça is none of your business”

“Messi is in Paris, you’re in Ibiza”#FCB pic.twitter.com/X4MWfs96sx