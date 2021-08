VIDEO Detalii emoționante despre plecarea lui Messi de la Barcelona: "Parcă m-au lovit o grămadă de bolovani, am plâns"

Din articol Vestea, dată de tatăl său

Lionel Messi a părăsit FC Barcelona după 21 de ani petrecuți pe Camp Nou.

Decizia a picat ca un trăsnet pentru familia starului argentinian, mai ales că acesta era convins că se va găsi o varianta pentru a rămâne în Spania, la clubul pentru care a scris istorie.

Ajuns la PSG, Lionel Messi a vorbit într-un interviu acordat pentru BBC despre ziua în care a aflat că nu se va prelungi contractul cu catalanii.

Vestea, dată de tatăl său



"Tatăl meu a venit acasă. S-a întâlnit cu Laporta în acea dimineață. Când s-a întors, mi-a spus vestea, parcă m-au lovit o grămadă de bolovani. A trebuit să mă pregătesc să-i spun Antonelei și copiilor. I-am explicat, am fost supărați și am început să plângem. Apoi am încercat să ne revenim pentru a-i anunța pe copii. În decembrie, le spusesem că vom rămâne în Barcelona. Știam că va fi dificil pentru ei, mai ales pentru Thiago", a mărturisit Messi.

În ciuda schimbărilor care s-au produs într-un timp atât de scurt, fotbalistul argentinian este convins că băieții săi se vor adapta la noua viață din Paris: "Câteodată analizăm mult prea tare lucrurile, copiii s-au obișnuit cu situația și o acceptă într-o manieră pe care la care nu ne-am gândit. Thiago ține totul în el, dar pentru moment pare că se bucură. Dar știu că este ca mine. Suferă pe interior, dar nu arată. Se va adapta, va fi o nouă experiență și îl va ajuta să crească."