Messi, dispus să facă orice pentru a rămâne la Barcelona! Cât acceptase să încaseze înainte să pice totul 

Superstarul argentinian s-a despărțit de Barcelona după 21 de ani, motivul invocat de președintele Laporta fiind problemele economice ale clubului, dar și plafonul salarial din La Liga. Messi își dorea să continue la Barca și acceptase să i se scadă salariul cu până la 50%, însă chiar și așa, conform șefului de pe Camp Nou, nu era de ajuns.

Astfel, în ziua în care urma să semneze prelungirea, după ce ajunsese la acord cu conducerea, a aflat că nu mai poate rămâne, în ciuda dorinței sale. Mai mult, surse apropiate lui Messi susțin că nu a existat vreodată posibilitatea ca argentinianul să rămână pe Camp Nou, pentru că nu era o chestiune de bani, informează cotidianul SPORT.

Sursa citată anunță că în înțelegerea pe care urma să o semneze Messi joi era specificat că în primul an al contractului, din cele cinci care erau stipulate, Leo ar fi încasat doar 10 milioane de euro net, obiectivul fiind să se scadă considerabil masa salarială a clubului. Salariile de la Barcelona depășesc, și fără contractul lui Messi, cu mult limita impusă de La Liga.

Argentinianul a fost prezentat în cursul zilei de miercuri, atunci când a susținut și o conferință de presă în care s-a arătat încântat să îmbrace tricoul francezilor.

Joi, Messi a mers și la primul antrenament, acolo unde s-a întâlnit cu noii săi coechipierii, printre care și Kylian Mbappe, cel despre care s-a spus că nu ar fi încântat de transferul lui Leo. Atacantul francez a postat, însă, un mesaj pe rețelele de socializare.

Messi is training with his PSG teammates for the first time.

pic.twitter.com/yTkiNOYnfj