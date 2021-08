Apar noi detalii despre plecarea lui Messi de la Barcelona. Cum le-a dat vestea colegilor este neașteptat 

Din articol Cum a aflat că pleacă de la FC Barcelona

Vestea plecării lui Lionel Messi de la FC Barcelona a picat ca un trăsnet în fotbalul internațional.

Lionel Messi și-a anunțat colegii de la FC Barcelona despre plecarea sa printr-o metodă neașteptată.

Starul argentinian a ales să le explice motivul pentru care s-a ajuns într-o asemenea situație prin intermediul unui mesaj pe grupul de Whatsapp pe care îl are cu mai mulți colegi.

Jurnalista Veronica Brunati a oferit această informație pe Twitter, dezvăluind ce le-a scris Messi: "Nu vreau să plec. Nu mai poate fi făcut nimic, nu mai sunt bani. Clubul se află într-o situație dificilă și nu pot să reînoiască contractul".

Mirá si será culé #Messi que mantiene un grupo de whats app con sus compañeros de la Masía cat 87’ y les avisó a ellos por qué se iba de #Barça: “No me quiero ir. No se pudo hacer más, no hay dinero. El club está muy mal y no pueden renovarme”, me cuentan que les dijo. ???? — Veronica Brunati ???? (@verobrunati) August 11, 2021

Cum a aflat că pleacă de la FC Barcelona



"Tatăl meu a venit acasă. S-a întâlnit cu Laporta în acea dimineață. Când s-a întors, mi-a spus vestea, parcă m-au lovit o grămadă de bolovani. A trebuit să mă pregătesc să-i spun Antonelei și copiilor. I-am explicat, am fost supărați și am început să plângem. Apoi am încercat să ne revenim pentru a-i anunța pe copii. În decembrie, le spusesem că vom rămâne în Barcelona. Știam că va fi dificil pentru ei, mai ales pentru Thiago", a mărturisit Messi.