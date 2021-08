Imagini nevăzute de la conferința lui Messi! Cum a reacționat când s-a întâlnit cu președintele Laporta afară 

Superstarul argentinian s-a despărțit în lacrimi de clubul sufletului său, iar duminică a susținut ultima sa conferință de presă pe Camp Nou, acolo unde a dezvăluit care sunt motivele plecării sale. Messi a spus că fost dispus să își scadă salariul cu până la 50% astfel încăt să poată fi înscris, însă chiar și asa, Barcelona nu se încarda în plafonul salarial impus de LaLiga.

Anunțul plecării a venit ca un șoc, mai ales în contextul în care Messi se pregătea să semneze prelungirea contractului, iar totul a picat în ultimul moment. Ulterior a început un război al declarațiilor între președintele Laporta și Javier Tebas, șeful din La Liga, iar cel din urmă a dezvăluit că șeful Barcei a ales SuperLiga în detrimentul celui mai bun jucător din istorie.

Mai exact, LaLiga a ajuns la un acord cu un fond de investiții, CVC, în urma cărora cluburile urmau să primească o sumă importantă de bani. Înțelegerea se întindea pe durata a 50 de ani, iar argumentul lui Laporta a fost că nu voia să pună ipotecă pe club pe o durată atât de mare.

Cu toate astea, Tebas a dezvăluit că banii primiți de la CVC îi puteau permite Barcelonei să îl țină în continuare pe Messi, deoarece astfel se mărea și plafonul salarial, dar cluburile iberice erau obligate să renunțe la proiectul SuperLigii, lucru pe care Laporta nu a fost dispus să îl facă.

Cu ochii în lacrimi, Messi a spus că a făcut tot ce a putut pentru a rămâne, însă că nu știe dacă din partea clubului s-au făcut toate eforturile. Dezvăluirile lui Tebas și lacrimile lui Messi au stârnit revoltă în rândul fanilor Barcelonei, mai ales la adresa lui Laporta.

Ales la președinția clubului tocmai pentru relația apropiată pe care o avea cu Messi, datorită campaniei prin care asigura că îl va ține la club pe cel mai mare jucător al catalanilor, Laporta nu s-a ridicat întocmai la nivelul așteptărilor. Mai mult, la conferința de presă s-a putut sesiza o tensiune în vorbele pe care argentinianul le rostea și în care îl menționa și pe președinte despre care se adresa sec, folosindu-se doar de numele de familie: „Laporta”.

În presă au apărut imagini de la întâlnirea celor doi de la stadion, fix în momentul sosirii lui Leo la conferință și ce au remarcat jurnaliștii spanioli este modul rece în care Messi și președintele se salută, cu argentinianul mai mult ignorându-l, semn că relația lor nu este tocmai bună.

